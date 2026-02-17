ΟΣΑΚ: Καμπανάκι για ελλιπή φροντίδα στο ΓεΣΥ – 20 παράπονα σε έναν μήνα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που κατέγραψε τον τελευταίο μήνα το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τα οποία αφορούν 20 παράπονα για ελλιπή φροντίδα σε νοσηλευτήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η ΟΣΑΚ, ως φορέας που πρωτοστάτησε στον αγώνα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, απευθύνει έκκληση προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το Υπουργείο Υγείας και όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να προστατεύσουν το Σύστημα και να διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται, καταγγελίες για ανεπαρκή φροντίδα, ελλιπείς υπηρεσίες και απρεπή συμπεριφορά επαγγελματιών υγείας δεν τιμούν κανέναν και η ευθύνη για την αντιμετώπισή τους είναι συλλογική. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι οι ανεξέλεγκτες επιθέσεις κατά νοσηλευτηρίων και επαγγελματιών υγείας, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων πριν από την ολοκλήρωση ερευνών ή ακόμη και πριν από την επίσημη υποβολή καταγγελιών, δεν συνιστούν ορθές πρακτικές ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, στις περιπτώσεις όπου οι καταγγέλλοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, το Παρατηρητήριο έχει ήδη απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς ζητώντας απαντήσεις. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η πλήρης διερεύνηση δεν καθίσταται δυνατή, καθώς πολίτες που προχωρούν σε αρχική αναφορά δηλώνουν στη συνέχεια ότι δεν επιθυμούν επίσημη έρευνα, προβάλλοντας διάφορους λόγους.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σημειώνει η Ομοσπονδία, οφείλει να θέσει όλους σε εγρήγορση, περιλαμβανομένης και της ίδιας της ΟΣΑΚ, η οποία δηλώνει παρούσα.

Ως επίσημος φορέας εκπροσώπησης των ασθενών, η ΟΣΑΚ καλεί όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα τους ασθενείς και τις ανάγκες τους και να αναγνωρίσουν ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Τονίζει ότι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης απαιτεί συνεχή και ουσιαστική προσπάθεια. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να υποβάλλουν επίσημα και γραπτώς τις καταγγελίες τους στους αρμόδιους φορείς ή στο Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση, ώστε να αποδίδονται ευθύνες όπου πρέπει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο του ΟΑΥ, ο οποίος, όπως τονίζεται, είναι αρμόδιος όχι μόνο για την ποσότητα αλλά πρωτίστως για την ποιότητα των υπηρεσιών του ΓεΣΥ. Η ΟΣΑΚ ζητά άμεσες ενέργειες είτε για τη διόρθωση στρεβλώσεων είτε για την υιοθέτηση νέων πολιτικών και πρακτικών με στόχο την προστασία των ασθενών και του ίδιου του Συστήματος.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας να ασκήσει ουσιαστικά τον εποπτικό του ρόλο, υπενθυμίζοντας ότι από την άνοιξη του 2025 η εποπτεία του ΓεΣΥ έχει περάσει στην αρμοδιότητά του. Ζητά επίσης από όλους τους αρμόδιους φορείς διερεύνησης καταγγελιών, τον ΟΑΥ, τον Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Υπουργείο Υγείας και την Αστυνομία, να προχωρούν άμεσα στην εξέταση κάθε υπόθεσης και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια.

Η ΟΣΑΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί τη στοχοποίηση επαγγελματιών υγείας, απαιτεί όμως την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Καλεί γιατρούς και νοσηλευτές να σταθούν στο πλευρό της Ομοσπονδίας, ώστε να υιοθετηθούν πρακτικές που θα προστατεύουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους ίδιους.

Όπως υπογραμμίζεται, καταγγελίες για ελλιπή φροντίδα, κακομεταχείριση, κυρίως ηλικιωμένων, και απρεπή συμπεριφορά καταγράφονται και διερευνώνται εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής νοοτροπιών που δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται.

Τέλος, πάγια απαίτηση της ΟΣΑΚ παραμένει η ταχεία ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη λειτουργία όλων των νοσοκομείων της Κύπρου, δημόσιων και ιδιωτικών, με πρόνοιες που θα διασφαλίζουν το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει, δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με από τα χαμηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων αναγκών υγείας και με σύστημα που διασφαλίζει καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, να μην λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί προστασίας και ελέγχου.