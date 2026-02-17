Καταδίκη 53χρονου για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στις ΗΠΑ – Συνελήφθη μετά από πληροφορίες της κυπριακής Αστυνομίας

Καθοριστική συμβολή αναφέρει ότι είχε η Αστυνομία Κύπρου στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη 53χρονου στις ΗΠΑ, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσω διαδικτύου. Ο 53χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε με πληροφορίες που λήφθηκαν από τον Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το 2020. «Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος διέμενε στις ΗΠΑ, ενώ εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι η δράση του εναντίον παιδιών ήταν διαχρονική με μεγάλο αριθμό θυμάτων, σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ», προστίθεται.

«Αφού ενημερώθηκαν οι Αρχές των ΗΠΑ, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το FBI Νέας Υόρκης. Σε στενή συνεργασία με τους ανακριτές του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από τις έρευνες των αμερικανικών Αρχών αναγνωρίστηκαν και εντοπίστηκαν περισσότερα θύματα, ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών», αναφέρεται.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ στις 29 Ιανουαρίου 2026 καταδικάστηκε από Δικαστήριο των ΗΠΑ, σε φυλάκιση 12 ετών χωρίς δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης.

