Στο Λονδίνο για συνάντηση οι Συμπρόεδροι των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών

Σε γενική ανταλλαγή απόψεων θα προβούν οι συμπρόεδροι των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών σε συνάντηση που θα έχουν στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.

Οπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, οι συμπρόεδροι θα έχουν συναντήσεις από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή στο Λονδίνο "για γενική ανταλλαγή απόψεων και άντληση μαθημάτων από τη μέχρι τώρα εμπειρία".

Υπενθυμίζεται ότι σε άρθρο γνώμης το Σάββατο, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες προτίθεται να συνεχίσει να προωθεί την προσέγγιση μεταξύ βασικών ομάδων και από τις δύο κοινότητες, όπως έγινε με τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Αμμάν τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και με μια ομάδα εξεχόντων Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων ακαδημαϊκών στην Πάφο πριν από λίγες εβδομάδες.

Την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε (αυτή την εβδομάδα δηλαδή), θα συγκεντρώσει τους Συμπρόεδρους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών στο Λονδίνο και εξέφρασε την ελπίδα να οργανώσει περισσότερες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ