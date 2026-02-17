Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο Λονδίνο για συνάντηση οι Συμπρόεδροι των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζεται ότι, η Μαρία Ανχέλα Ολγκίν δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες προτίθεται να συνεχίσει να προωθεί την προσέγγιση μεταξύ βασικών ομάδων και από τις δύο κοινότητες.

Σε γενική ανταλλαγή απόψεων θα προβούν οι συμπρόεδροι των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών σε συνάντηση που θα έχουν στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα. 

Οπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, οι συμπρόεδροι θα έχουν συναντήσεις από αύριο Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή στο Λονδίνο "για γενική ανταλλαγή απόψεων και άντληση μαθημάτων από τη μέχρι τώρα εμπειρία".

Υπενθυμίζεται ότι σε άρθρο γνώμης το Σάββατο, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες προτίθεται να συνεχίσει να προωθεί την προσέγγιση μεταξύ βασικών ομάδων και από τις δύο κοινότητες, όπως έγινε με τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Αμμάν τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς και με μια ομάδα εξεχόντων Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων ακαδημαϊκών στην Πάφο πριν από λίγες εβδομάδες.

Την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε (αυτή την εβδομάδα δηλαδή), θα συγκεντρώσει τους Συμπρόεδρους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών στο Λονδίνο και εξέφρασε την ελπίδα να οργανώσει περισσότερες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΒΡΕΤΑΝΙΑΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΛΟΝΔΙΝΟΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα