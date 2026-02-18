Κρίσιμη εβδομάδα για Σύκα: Το Δικαστήριο αποφασίζει πριν «κλειδώσουν» τα ψηφοδέλτια

Με ένσταση απάντησε η πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού στο αίτημα του βουλευτή του Νίκου Σύκα, για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος από το δικαστήριο στην απόφαση για διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο. Πλέον, η διαδικασία θα συνεχίσει με γρήγορους ρυθμούς, με το δικαστήριο να διαμηνύει ότι θα καταλήξει σε απόφαση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η υπόθεση αποτελεί μέρος της αστικής αγωγής που υπέβαλε ο βουλευτής κατά του ΔΗΣΥ, έπειτα από τη διαγραφή του από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού, λόγω καταγγελίας που έγινε εναντίον του, για ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Την προηγούμενη βδομάδα είχε προηγηθεί η υποβολή του αιτήματος για το ακυρωτικό διάταγμα δια μέσου του δικηγόρου του κ. Σύκα, Χρίστου Πουργουρίδη. Χθες, η πλευρά του ΔΗΣΥ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με τη δικηγόρο Μαρία Γιατρού που εκπροσώπησε τον Χρίστο Τριανταφυλλίδη. Σε μία εξαιρετικά σύντομη διαδικασία, η πλευρά του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι θεωρεί πρόωρη την αίτηση Σύκα και ζήτησε χρόνο προκειμένου να καταθέσει ένσταση επί του αιτήματος.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, σημείωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να εκδικαστεί πριν από τις 28 Φεβρουαρίου και πριν από τη συνεδρία του ανωτάτου συμβουλίου του κόμματος, το οποίο εκείνη τη μέρα θα πρέπει να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ζήτησε όπως από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού καταχωρηθεί γραπτώς η ένσταση, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 24 Φεβρουαρίου, στις 9:30 π.μ., με γραπτές αγορεύσεις. Ουσιαστικά σε μία βδομάδα από σήμερα θα πρέπει οι δύο πλευρές να καταθέσουν τα επιχειρήματά τους και από εκεί και πέρα θα αποφανθεί αναλόγως το Δικαστήριο.

Ενόψει του επείγοντος της υπόθεσης, η ένσταση θα πρέπει να καταχωρηθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και να δοθεί αντίγραφο στην άλλη πλευρά, ενώ δόθηκε το δικαίωμα στον αιτητή, εάν το επιθυμεί, να καταχωρήσει συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση. Σημειώνεται ότι η απόφαση αφορά το προσωρινό ακυρωτικό διάταγμα και όχι την αστική αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί κανονικά και όχι σε διαδικασία «εξπρές».

Η αγωγή του κ. Σύκα κατά του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι είναι παράνομη και λανθασμένη η απόφαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, στηριζόμενη στο καταστατικό του κόμματος αλλά και στο ότι δεν ακούστηκε η δική του θέση. Ακόμα, στηρίζεται και στο γεγονός ότι ο κ. Σύκας δεν βρίσκεται καν ενώπιον δικαστηρίου για την υπόθεση και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «τιμωρία» του πριν την έκβασή της - αν και εφόσον οδηγηθεί - ενώπιον δικαστηρίου.

Στη Νομική Υπηρεσία

Πάντως αν και έχουν περάσει πέραν των 40 ημερών από την ημέρα της αρχικής καταγγελίας της συντρόφου του βουλευτή - που ακολούθως αποσύρθηκε - ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία όπου και αναμένεται η μελέτη του και η λήψη τελικών αποφάσεων, αν θα υπάρξει τελικά καταχώρηση ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση ή όχι. Μέσα στο φάκελο που μελετά η Νομική Υπηρεσία, βρίσκεται τόσο η αρχική καταγγελία όσο και η μετέπειτα απόσυρσή της από την καταγγέλλουσα, αλλά και η ανακριτική κατάθεση που λήφθηκε από τον βουλευτή μετά την άρση της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο.