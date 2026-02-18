Νόμος χωρίς αντίκρισμα: Μόλις 44 άτομα ΑμεΑ στο Δημόσιο

Μόλις 44 άτομα με αναπηρία στη δημόσια υπηρεσία και 291 στη δημόσια εκπαίδευση προσλήφθηκαν από το 2010 μέχρι το 2024, παρά το γεγονός ότι από το 2010 ισχύει νομοθεσία που προβλέπει ποσοστό 10% για την πρόσληψη ατόμων ΑμεΑ σε νέες θέσεις. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν χθες στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας, η οποία συζήτησε τη διαδικασία εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκπαιδευτικών με αναπηρίες και την εφαρμογή του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου. Από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Κική Δημητριάδου, ανέφερε ότι από το 2010, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία, προβλέπεται ότι το 10% των νέων θέσεων που προκηρύσσονται πρέπει να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια των σχεδίων υπηρεσίας.

Κάτι δεν πάει καλά

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σημείωσε ότι ο αριθμός των προσλήψεων δεν μπορεί να αξιολογείται αποκομμένα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πόσα άτομα υπέβαλαν αιτήσεις και πόσα από αυτά πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια. Όπως αναφέρθηκε, είναι συχνό φαινόμενο να υποβάλλονται αιτήσεις και από άτομα που τελικά δεν κρίνονται επιλέξιμα, γεγονός που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας ανήκει στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Από την πλευρά της, η ΕΕΥ ανέφερε ότι το ποσοστό του 10% εφαρμόζεται, ωστόσο σε περιπτώσεις όπου οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι λιγότερες από πέντε, το ποσοστό δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και μεταφέρεται στις επόμενες χρονιές.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άντρος Καυκαλιάς, ο οποίος ανέφερε ότι το 2024 προσλήφθηκαν μόνο έξι άτομα με αναπηρία στη δημόσια υπηρεσία, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται μόλις στα 44 άτομα. «Δεν είναι αυτοί οι αριθμοί που έπρεπε να έχουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας «δεν πάει καλά».

Πρόβλημα στην αξιολόγηση αναπηρίας

Τον προβληματισμό της εξέφρασε και η Επίτροπος Διοικήσεως, σημειώνοντας ότι το γραφείο της έγινε δέκτης παραπόνων που αφορούν όχι μόνο τις προσλήψεις, αλλά και την απουσία εύλογων προσαρμογών, τις οποίες ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σε εργαζόμενους με αναπηρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Θέμις Ανθοπούλου, η οποία επεσήμανε ότι αν εφαρμοζόταν στην πράξη το ποσοστό του 10%, οι αριθμοί προσλήψεων θα ήταν πολύ υψηλότεροι. Όπως ανέφερε, ένα από τα βασικά προβλήματα εντοπίζεται στη διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας, καθώς συχνά αυτή γίνεται από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ιατρική εξειδίκευση, οδηγώντας σε λανθασμένες διαγνώσεις και αποκλεισμούς από τους ειδικούς καταλόγους.

... αλλά και με τις διευκολύνσεις

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδώρος ανέφερε ότι στην εκπαίδευση υπάρχει διαφάνεια λόγω της δημοσίευσης των καταλόγων διορισμών, ωστόσο το πρόβλημα εντοπίζεται στις διευκολύνσεις και στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία. Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα μέσω αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Ανάλογες ανησυχίες εκφράστηκαν απο το γγ της ΠΟΕΔ Χάρη Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν εισέρχονται στο σύστημα ως άτομα με αναπηρία, αλλά αποκτούν αναπηρία στην πορεία της ζωής τους, χωρίς να υπάρχει σαφές και δίκαιο πλαίσιο στήριξης. Απο πλευράς ΥΠΑΝ, λέχθηκε ότι παρότι σε πολλές περιπτώσεις δίνονται διευκολύνσεις, αυτές δεν είναι θεσμοθετημένες, την ώρα που αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν χρόνια ασθένεια ή αναπηρία.