Η Λεμεσός γράφει ιστορία: Ανάμεσα στους «πρωταθλητές» της βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη

Στους τρεις φιναλίστ πανευρωπαϊκά βρίσκεται η Λεμεσός σχετικά με το βραβείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κινητικότητας. Το βραβείο είναι από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και η Λεμεσός το διεκδικεί φέτος με αρκετές αξιώσεις σχετικά με τη συνολική δράση που ανέπτυξε την προηγούμενη χρονιά. Η επιλογή της Λεμεσού στους τρεις φιναλίστ συνιστά ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, καθώς αναγνωρίζει ότι οι δράσεις της πόλης ξεχώρισαν ως παράδειγμα καλής πρακτικής ανάμεσα σε πλήθος συμμετοχών.

Το εν λόγω βραβείο περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Η μία αφορά συνολικά τις δράσεις που υλοποιήθηκαν την Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κινητικότητας και η άλλη αφορά μία συγκεκριμένη δράση. Η Λεμεσός βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία μαζί με την Ίνσμπουργκ της Αυστρίας και τη Ρίγα της Λετονίας. Στην άλλη κατηγορία είναι δράσεις από την Τουρκία και την Ιταλία.

Η τελική αξιολόγηση και η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο επίσημης ευρωπαϊκής εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του βραβείου, ξεχώρισε η δημιουργική και συμπεριληπτική προσέγγιση σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα. Σημειώνει δε τη δράση για μετατροπή της οδού Αγκύρας και της Πλατείας Κάστρου σε έναν χώρο έκτασης 6000τ.μ. χωρίς αυτοκίνητα, φιλοξενώντας δραστηριότητες όπως οικογενειακές ποδηλατάδες, καλλιτεχνικά εργαστήρια ζωγραφικής, συμπεριληπτικά αθλήματα και «κυνήγια θησαυρού» με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για ένα από τα πιο μεγάλα πρότζεκτ του Δήμου Λεμεσού το οποίο εγκαινιάστηκε τότε και αφορά τον πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο στην Ακταία Οδό. Συγκεκριμένα για το έργο αυτό ξεχωρίζει η σύνδεση του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού, με μικρό κόστος, σε έναν νέο δημόσιο χώρο προσφέροντας νέες εμπειρίες σε οικογένειες, παιδιά και άτομα με αναπηρίες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να διασχίσουν το σημείο.

Ιδιαίτερη σημασία για τη φετινή υποψηφιότητα έχει η συνεργατική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, με τη στενή σύμπραξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μαζί με τον Δήμο Λεμεσού στη δράση αυτή συμμετείχαν και διάφορες άλλες ομάδες και οργανώσεις που ήταν και συνδιοργανωτές, όπως οι Φίλοι της Γης Κύπρου και Organization for Positive Urbanism (OPU). Παράλληλα, καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Nextbike, του MaasLab, του Κυκλοδρόμιου, της ΕΜΕΛ και του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού, οι οποίοι υποστήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενεργό συμμετοχή του κοινού και στην επιτυχία των εκδηλώσεων.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Λεμεσού σημειώνει καταλήγοντας ότι «η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο μια επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική πορεία της πόλης προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα. Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, συνεργασίες και συμμετοχικές διαδικασίες, η Λεμεσός ενισχύει τον ρόλο της ως πόλη-πρότυπο και σημείο αναφοράς για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις».