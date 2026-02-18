ΕΟΑ Πάφου : Ανάσα για τα φράγματα της Πάφου από τις βροχοπτώσεις, πλησιάζει το 18% η πληρότητα στον Ασπρόκρεμο

Ιδιαίτερα ευεργετικές για το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας Πάφου χαρακτηρίζει τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, σημειώνοντας πως ενισχύουν σημαντικά τα αποθέματα νερού στα φράγματα.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται ικανοποιητική ροή προς τα φράγματα, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του Φράγματος Ασπρόκρεμου, όπου η εισροή πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και η πληρότητα ξεπερνά το 18%. Μικρότερη, αλλά αισθητή, είναι η ροή και στα φράγματα Φράγμα Κανναβιού και Φράγμα Ευρέτου, συμπλήρωσε.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η κατάσταση αναμένεται να είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη σε σχέση με τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με σωστή διαχείριση δεν θα υπάρξουν περικοπές στην υδροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και η ικανοποιητική ροή προς τα φράγματα αναμένεται να ενισχύσουν πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως επεσήμανε, απαιτείται φειδώ, λογική και σύνεση στη χρήση του νερού.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου υπογράμμισε ακόμη ότι, παρά τη βελτίωση, τα υδατικά αποθέματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

Κάλεσε τόσο τον Οργανισμό και τις τοπικές αρχές όσο και τους καταναλωτές να συμβάλουν στη μείωση της υπερκατανάλωσης και των απωλειών νερού. Τέλος, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για οποιεσδήποτε ζημιές από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.