Ο φόβος των καμερών μπλοκάρει τον δρόμο στα οχήματα έκτακτης ανάγκης - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Η παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά πράξη ευθύνης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή συμπολιτών μας, αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά μη συμμόρφωσης οδηγών, ιδιαίτερα σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις. Ο φόβος ενδεχόμενης καταγραφής παράβασης από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης οδηγεί ορισμένους οδηγούς σε ακινησία, ακόμη και όταν πλησιάζει ασθενοφόρο, πυροσβεστικό ή περιπολικό με αναμμένους φάρους και σειρήνες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε όχημα που τους προσεγγίζει όταν αυτό είναι όχημα έκτακτης ανάγκης και εκτελεί υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή αφορά ασθενοφόρα, οχήματα της Αστυνομίας και της Στρατονομίας της Εθνικής Φρουράς, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Πολιτικής Άμυνας καθώς και ναυαγοσωστικά οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σε λειτουργία φάρους και σειρήνες.

Η Αστυνομία τονίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να κινούνται άμεσα προς την άκρη του δρόμου και να ακινητοποιούν το όχημά τους μέχρι να περάσει το υπηρεσιακό όχημα, χωρίς δισταγμό και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης συνιστά σοβαρό αδίκημα και επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περιπτώσεις όπου οδηγοί καταγγελθούν από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης λόγω τροχαίας παράβασης κατά την παραχώρηση προτεραιότητας σε όχημα έκτακτης ανάγκης, η Αστυνομία σημειώνει ότι κατόπιν αιτήματός τους θα προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για διαγραφή της καταγγελίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κρίσιμο ρόλο του χρόνου. Όπως επισημαίνεται, ακόμη και η καθυστέρηση ενός λεπτού σε περιστατικό έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβεί μοιραία, τόσο για τη διάσωση ανθρώπινης ζωής όσο και για την προστασία περιουσίας. Η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης μειώνει τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων και επιτρέπει στο προσωπικό να φτάσει έγκαιρα και με ασφάλεια στον προορισμό του.