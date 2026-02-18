Φωτιά σε πολυτελές όχημα στον Λυκαβητό τα ξημερώματα που καταστράφηκε ολοσχερώς

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στο Λυκαβητό γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας για διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Πρόκειται για πολυτελές όχημα ιδιοκτησίας 54χρονου, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, όπως αναφέρει η ενημέρωση της Αστυνομίας.

«Η ώρα 03:01, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ισόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στον Λυκαβηττό. Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πύλης Πάφου και Καϊμακλίου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 03:24», σημειώνεται εξάλλου σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Πυροσβεστική προσθέτει πως «από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εν λόγω όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν επίσης δύο παρακείμενα σταθμευμένα οχήματα, καθώς και μεταλλικές θύρες αποθηκών στον χώρο».

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της φωτιάς συνεχίζονται.

