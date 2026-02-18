Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 19χρονη Κριστίνα - Φορούσαν ζώνη οι επιβαίνοντες, αρνητικός στο αλκοτεστ ο οδηγός

Συγκλονίζουν οι συνθήκες, αλλά και οι εικόνες γύρω από το νέο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, με θύμα την 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέως, από τη Σωτήρα.

Η άτυχη νεαρή τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η 19χρονη Κριστίνα, αποπαγιδεύτηκε με χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.







Στον 19χρονο οδηγό του οχήματος, σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε αλκοτεστ και ναρκοτεστ με αρνητική ένδειξη, ενώ και τα τέσσερα νεαρά πρόσωπα φαίνεται από τις πρώτες εξετάσεις ότι φορούσαν ζώνη ασφαλείας.

Στο όχημα επέβαινε ο 19χρονος με συνοδηγό 20χρονο και επιβάτες στα πίσω καθίσματα δύο 19χρονες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του σε κάποιο σημείο του δρόμου και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτοίχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Να σημειωθεί ότι η δεύτερη 19χρονη επιβάτης, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.