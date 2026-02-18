Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €481 εκατ., μέρισμα €305 εκατ. και ρεκόρ νέου δανεισμού €3 δισ. το 2025

Κέρδη €481 εκατ. ανακοίνωσε για το 2025 η Τράπεζα Κύπρου αλλά και παραχώρηση μερίσματος €305 εκατ. ενώ πέτυχε ρεκόρ νέου δανεισμού €3 δισ.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €1,10.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, οι νέες χορηγήσεις €3 δισ., αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας.Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες.

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%.

Τα δάνεια και οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Μέρισμα

Η τράπεζα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους €305 εκατ. Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής Πολιτικής. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, η τράπεζα προχώρησε σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ.

«To 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική μας απόδοση. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατηρήσαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού μας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου. «Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας», τόνισε.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.