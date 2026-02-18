Σοβαρή οδική σύγκρουση στο Παραλίμνι – Σε κρίσιμη κατάσταση 59χρονος μοτοσικλετιστής

Σοβαρή οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άντρα ηλικίας 59 ετών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην επαρχία Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2:10 μ.μ. σε περιοχή του Παραλίμνι, όταν ο 59χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα σε χωματόδρομο με κατεύθυνση προς τον κύριο δρόμο Παραλιμνίου–Αγία Νάπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.