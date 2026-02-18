Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοβαρή οδική σύγκρουση στο Παραλίμνι – Σε κρίσιμη κατάσταση 59χρονος μοτοσικλετιστής

Η μοτοσικλέτα ανατράπηκε σε χωματόδρομο – Διερευνώνται τα αίτια από την Τροχαία Αμμοχώστου

Σοβαρή οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άντρα ηλικίας 59 ετών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην επαρχία Αμμοχώστου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2:10 μ.μ. σε περιοχή του Παραλίμνι, όταν ο 59χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα σε χωματόδρομο με κατεύθυνση προς τον κύριο δρόμο Παραλιμνίου–Αγία Νάπα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

