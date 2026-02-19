Τέλος εποχής για το «Θαλασσάκι»: Τα πλάνα για το μέλλον του εμβληματικού χώρου για τους Λεμεσιανούς (φώτος)

Λουκέτο μετά από 20 χρόνια λειτουργίας βάζει ένα από τα πιο εμβληματικά καφέ -της νέας εποχής- της Λεμεσού. Συγκεκριμένα, το «Θαλασσάκι» επί της Ακτής Ολυμπίων, που για εδώ και 20 χρόνια ήταν το αγαπημένο καφέ των Λεμεσιανών λόγω κυρίως της άμεσης σύνδεσής του με τη θάλασσα, κατεβάζει ρολά και κλείνει, αφού το επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσει στα χέρια νέων διαχειριστών. Η ιδιοκτησία ανήκει στον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία κατάφερε να ανακτήσει πίσω τον χώρο και προγραμματίζει το αμέσως επόμενο διάστημα να προκηρύξει διαγωνισμό προκειμένου να περάσει στα χέρια νέων διαχειριστών.

Τη Δευτέρα ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας του καφέ και ήδη οι διαχειριστές του χώρου έχουν μαζέψει όλα τους τα πράγματα και ετοιμάζονται να το παραδώσουν πίσω στον δήμο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εξέλιξη αυτή, υπήρξε απογοήτευση σε αρκετούς θαμώνες του καφέ, κυρίως σε χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια το είχαν κάνει στέκι τους. Αρκετοί μάλιστα σχολιάζουν ότι ήταν από τα ελάχιστα καφέ που παρέμειναν προσιτά στους Λεμεσιανούς, έχοντας χαμηλές τιμές που επέτρεπαν την πρόσβαση σε όλους, διατηρώντας και τον «λαϊκό» του χαρακτήρα. Το «Θαλασσάκι» ήταν το πρώτο καφέ που λειτούργησε το 2005 μετά την ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων, ενώ ακολούθησαν και άλλα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ιδιοκτησίας του δήμου.

Τι θα κάνει ο δήμος;

Πάντως όπως πληροφορείται ο «Π» ο Δήμος Λεμεσού προχωρά αυτές τις μέρες σε αξιολόγηση του χώρου προκειμένου να βγει άμεσα σε νέες προσφορές και να επαναλειτουργήσει το καφέ. Υπάρχει μάλιστα πρόθεση όπως στους όρους προσφοράς να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι όροι για την τιμολόγηση κάποιων βασικών προϊόντων όπως του καφέ και του νερού. Στον δήμο θεωρούν ότι η όποια νέα συμφωνία θα αυξήσει κατά πολύ τα έσοδα του δήμου, αφού το νέο ενοίκιο θα είναι πολλαπλάσιο, αποδίδοντας την πραγματική αξία στον χώρο, που είναι από τα πιο σημαντικά υποστατικά που ενοικιάζει ο δήμος.

Μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του μέχρι πρότινος διαχειριστή του χώρου υπήρξε μία χρόνια δικαστική διαμάχη τόσο για την κατοχή του χώρου αλλά και για άλλες οικονομικές διαφορές. Η υπόθεση τελεσιδίκησε πρόσφατα με απόφαση υπέρ του Δήμου Λεμεσού με τον διαχειριστή να υποχρεούται να το εγκαταλείψει έπειτα από έκδοση δικαστικού διατάγματος. Ταυτόχρονα τουλάχιστον σε πρωτόδικο επίπεδο το δικαστήριο επιδίκασε ένα σημαντικό ποσό που έκρινε ότι πρέπει να αποδοθεί στον δήμο για διαφυγόντα κέρδη από ενοίκια, απόφαση όμως που θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον μέχρι πρότινος διαχειριστή ο οποίος εκφράζει διαφορετική άποψη. Τα πιο πάνω δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών στο αρχικό συμβόλαιο του 2005, το οποίο προνοούσε συμφωνία για 3+3 χρόνια, η οποία αν και αργότερα επεκτάθηκε για άλλο δύο, τελικά για διάφορους λόγους έφτασε μέχρι και το 2026.

Φωτ.: Γιάννης Πάζουρος

