Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΥΠΑΜ: Παρέλαβε το πόρισμα για την απώλεια εκρηκτικών στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντοπίζονται παραλείψεις και ευθύνες – Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε σήμερα το πόρισμα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, σχετικά με την υπόθεση απώλειας εκρηκτικών υλών σε Πεδίο Βολής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα: Στα χέρια του ΥΠΑΜ το πόρισμα για τα 13,6 κιλά εκρηκτικών που χάθηκαν από πεδίο βολής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την αντικειμενική και τεκμηριωμένη καταγραφή των γεγονότων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Το πόρισμα εντοπίζει συγκεκριμένες παραλείψεις και ευθύνες, οι οποίες θα τύχουν χειρισμού στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών της Εθνική Φρουρά.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία Κύπρου παραμένει σε εξέλιξη.

Tags

ΥΠΑΜΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟΠΟΡΙΣΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα