ΥΠΑΜ: Παρέλαβε το πόρισμα για την απώλεια εκρηκτικών στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρέλαβε σήμερα το πόρισμα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, σχετικά με την υπόθεση απώλειας εκρηκτικών υλών σε Πεδίο Βολής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την αντικειμενική και τεκμηριωμένη καταγραφή των γεγονότων και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Το πόρισμα εντοπίζει συγκεκριμένες παραλείψεις και ευθύνες, οι οποίες θα τύχουν χειρισμού στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών της Εθνική Φρουρά.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία Κύπρου παραμένει σε εξέλιξη.