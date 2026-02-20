Επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα παράνομων προϊόντων CBD και κάνναβης

Συντονισμένη έρευνα σε υποστατικό στη Λάρνακα, πραγματοποίησαν σήμερα μέλη της ΥΚΑΝ και του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείου και των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην παρουσία της 57χρονης υπαλλήλου του καταστήματος, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 38 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη (CBD) των οποίων η κυκλοφορία στην Δημοκρατία απαγορεύεται, και 193 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν ξηρή φυτική ύλη ομοιάζουσα με κάνναβη.

Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Τελωνείου κατάσχεσε επιπλέον 147 προϊόντα.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λάρνακας και η ΥΚΑΝ (κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζουν τις εξετάσεις.