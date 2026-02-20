Καραβάς: Αυτή η εταιρία φέρεται να είναι υπεύθυνη για την κατεδάφιση του αρχοντικού Χατζηλάμπρου - Προσπάθειες ανακατασκευής του κτιρίου

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της κατεδάφισης του ιστορικού αρχοντικού Χατζηλάμπρου, στη λεωφόρο Πραξάνδρου 43, στον κατεχόμενο Καραβά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Τουρκοκυπριακής εφημερίδας Κίπρις Ποστασί, οι «δημοτικές, πολεοδομικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί και ξεκίνησαν σχετική νομική διαδικασία για την υπόθεση».

Ο «δήμαρχος» Λαπήθου – Καραβά – Μύρτου, Φιράτ Ατάσερ, δήλωσε ότι «έχουν υποβληθεί μηνύσεις κατά υπευθύνων στην αστυνομία και ότι η διεύθυνση της επαρχίας, μαζί με άλλα αρμόδια όργανα, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία». Παράλληλα, όπως τόνισε, «έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την ανακατασκευή του ιστορικού κτιρίου, ενώ πραγματοποιούνται ευρείες συναντήσεις για την παρακολούθηση και συντονισμό των ενεργειών».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κίπρις Ποστασί, η εταιρεία Dindi İnşaat, ιδιοκτησίας του Murat Dindi, φέρεται να είναι υπεύθυνη για την κατεδάφιση. Η πληροφορία αυτή δεν έχει ακόμη επίσημα επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, μετά από έρευνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, διαπιστώνεται ότι αναφέρεται σε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Καραβά, γεγονός που ενισχύει τις υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή της.