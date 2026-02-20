ΕΚΤ: Πρόστιμο €12 εκατ. στην JP Morgan για εσφαλμένη αναφορά κινδύνου

Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε πρόστιμο €12,2 εκατ. στην JP Morgan για εσφαλμένη αναφορά κινδύνου, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, μεταξύ 2019 και 2024, η τράπεζα ανέφερε στοιχεία ενεργητικού με χαμηλότερο σταθμισμένο κίνδυνο από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό συνέβη επειδή, για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, η τράπεζα κατέταξε εσφαλμένα τα εταιρικά ανοίγματα και εφάρμοσε χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον πιστωτικό κίνδυνο σε αυτά από ό,τι ορίζουν οι τραπεζικοί κανόνες.

Η τράπεζα επίσης, για 21 συνεχόμενα τρίμηνα, απέκλεισε αδικαιολόγητα ορισμένες συναλλαγές κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού για τον κίνδυνο προσαρμογής της πιστωτικής αποτίμησης, ο οποίος αποτυπώνει τον κίνδυνο αθέτησης του αντισυμβαλλομένου σε μια σύμβαση παραγώγων.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η τράπεζα διέπραξε και τις δύο παραβάσεις με σοβαρή αμέλεια, λόγω εμφανών ελλείψεων στις εσωτερικές της διαδικασίες. Οι εσωτερικοί έλεγχοι της τράπεζας δεν εντόπισαν τις παραβιάσεις εγκαίρως.

Η τράπεζα μπορεί να προσβάλει την απόφαση της ΕΚΤ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

