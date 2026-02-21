Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδοφράγματα και αποκοπή δρόμων στα Λειβάδια λόγω αφθώδους πυρετού - Απολύμανση σε ελαστικά οχημάτων από συνεργείο Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Πέντε κρούσματα αφθώδους πυρετού στα Λειβάδια – Σε καραντίνα κτηνοτροφικές μονάδες, θα θανατωθούν 260 ζώα

Μέτρα για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περιοχή Λειβαδιών, στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να έχουν αποκλειστεί δρόμοι που οδηγούν στην κτηνοτροφική περιοχή.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν αποκοπεί κάποιοι δρόμοι, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων που λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στην Κτηνοτροφική Περιοχή Λειβαδιών, στην επαρχία Λάρνακας, για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, έχουν αποκοπεί οι δρόμοι που οδηγούν στην κύρια είσοδο κτηνοτροφικής περιοχής από Λειβάδια, στην είσοδο κτηνοτροφικής περιοχής από Κελλιά και η οδός 25ης Μαρτίου στην Ορόκλινη.

Προστίθεται ότι η αστυνομία τοποθέτησε πρόχειρα οδοφράγματα σε σημεία δρόμων της περιοχής που έχει αποκλειστεί.

«Συνεργείο των κτηνιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιεί απολύμανση στα ελαστικά των οχημάτων που εξέρχονται από́ την αποκλεισμένη περιοχή ενώ αυξημένη είναι η παρουσία περιπολικών της αστυνομίας τα μέλη της οποίας πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

