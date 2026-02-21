Αφθώδης πυρετός και σε δύο μεγάλες φάρμες αιγοπροβάτων στην Ορόκλινη – 23 κτηνοτροφικές μονάδες γύρω από τα βοοειδή των Λειβαδιών

Σε δύο μεγάλες μονάδες αιγοπροβάτων στην περιοχή Ορόκλινης εντοπίστηκε σήμερα ο αφθώδης πυρετός, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επεκτείνουν τη ζώνη περιορισμού και επιτήρησης.

Χθες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώθηκαν από ιδιώτες κτηνίατρους ότι εντοπίστηκε αφθώδης πυρετός σε κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής αγελάδων στα Λειβάδια και εφάρμοσαν το έκτακτο σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση του περιστατικού. Όπως δήλωσε στο politis.com.cy ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης, η κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια φιλοξενεί 260 αγελάδες και όλα τα ζώα θα θανατωθούν και θα θαφτούν σε πλησιέστερη περιοχή ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε επίσης ότι γύρω από τη μονάδα με τα βοοειδή υπάρχουν 23 κτηνοτροφικές μονάδες με αιγοπρόβατα.

Αφθώδης πυρετός και στην Ορόκλινη

Ο κ. Πίπης δήλωσε ότι σήμερα εντοπίστηκε ο αφθώδης πυρετός σε δύο μεγάλες μονάδες αιγοπροβάτων στην Ορόκλινη, τονίζοντας ότι πρόκειται για γειτνιάζουσα περιοχή των Λειβαδιών που θεωρείται μέρος της ίδιας επιδημιολογικής γεωγραφικής ενότητας.

Ακολούθως είπε ότι εφαρμόζεται το έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης του ιού και στις κτηνοτροφικές μονάδες με τα αιγοπρόβατα στην Ορόκλινη που περιλαμβάνει το καθεστώς της καραντίνας για 21 ημέρες. Εξήγησε δε ότι ο ιός μεταδίδεται αερογενώς και τόνισε πως εξετάζονται όλα τα σενάρια για την αιτία μετάδοσης του αφθώδους πυρετού.

Ερωτηθείς εάν θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι λόγω της θανάτωσης των ζώων, ο κ. Πίπης απάντησε ότι θα αποζημιωθούν μόνο όσοι είχαν λάβει προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας.

Συνεχίζοντας, ο κ. Πίπης υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποκοπής των δρόμων γύρω από τις μονάδες της Ορόκλινης και ετοιμασίας των χώρων ταφής των ζώων.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός, πλήττει αποκλειστικά τα δίχηλα ζώα, δηλαδή τα ζώα που έχουν δύο χηλές στα πόδια τους, όπως τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες.

Πρόκειται για νόσο, η οποία μεταδίδεται κυρίως αερογενώς. Ο ιός μεταφέρεται από ζώο σε ζώο μέσω του αέρα, αλλά μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω των ρούχων, των υποδημάτων ή και του εξοπλισμού επαγγελματιών κτηνοτρόφων και εμπόρων που έρχονται σε επαφή με ζώα.

Η ασθένεια προσβάλλει τους βλεννογόνους, τη μύτη και τα άκρα των ζώων. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα ζώα αδυνατούν να περπατήσουν και να τραφούν με αποτέλεσμα τον θάνατο τους.

Ο αφθώδης πυρετός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. Είναι ένας εξειδικευμένος ιός που αφορά μόνο συγκεκριμένα είδη ζώων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ούτε μέσω της κατανάλωσης κρέατος.

Απολύμανση το βασικό μέτρο αντιμετώπισης

Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού και μποτών, το συστηματικό πλύσιμο των χεριών, οι απολυμάνσεις, ακόμη και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις μονάδες, είναι απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης. Επίσης, η αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Θα πρέπει ακόμη να αποφεύγεται η προμήθεια ζωοτροφών από εγκαταστάσεις αγνώστων υγειονομικών προδιαγραφών.

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα, όπως την χρήση κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και στις εξόδους της εκμετάλλευσης, τακτικό καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λιμναζόντων νερών γύρω από την εκμετάλλευση, αποφυγή προμήθειας οχημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και καθημερινό έλεγχο των ζώων και άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε υποψία ασθένειας ή μείωση της παραγωγής γάλακτος, μεταξύ άλλων.