Απορρίπτουν τις κατηγορίες των κτηνοτρόφων οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον αφθώδη πυρετό: «Δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες»

«Σε σχέση με το περιστατικό αφθώδους πυρετού στην Ορόκλινη, οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν ότι από νωρίς το πρωί σήμερα οι δύο κτηνοτρόφοι των οποίων τα δείγματα επιβεβαιώθηκαν ως θετικά ενημερώθηκαν άμεσα για το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν», αναφέρουν σε γραπτή δήλωση οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων», προσθέτουν, «τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες όπως μην εισέρχεται ή εξέρχεται οποιοδήποτε πρόσωπο από τις μονάδες τους και όπως συνεχίσουν κανονικά τη φροντίδα των ζώων τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία».

Ως εκ τούτου, συνεχίζουν, «αναφορές περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Παράλληλα, τονίζουν ότι «ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή των ζώων με κατάλληλα κλειστά οχήματα μεταφοράς και με πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα».

Με βάση την πληροφόρηση που έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζουν, «φαίνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες που είχαν δοθεί. Για τον λόγο αυτόν, οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες».

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν, «ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία οριοθέτησης και ελέγχου της περιοχής σε συνεργασία με την Αστυνομία Ορόκλινης, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων συνδέεται με την ανάγκη να προηγηθεί η ορθή τεχνική οριοθέτηση της ζώνης ελέγχου, διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων».

Υπενθυμίζεται, καταλήγουν, «ότι η τήρηση βασικών μέτρων βιοασφάλειας, όπως η απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο από κτηνοτροφικές μονάδες, αποτελεί πάγια και στοιχειώδη υποχρέωση όλων των κτηνοτρόφων, την οποία πρέπει να τηρούν. Η είσοδος ή έξοδος από μονάδες χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων βρίσκεται εκτός των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας».

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν απουσία μέτρων

Νωρίτερα ορισμένοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή που εντοπίστηκε ο αφθώδης πυρετός κατήγγειλαν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν έλαβαν κανένα μέτρο αποκλεισμού της περιοχής, υποστηρίζοντας πως είχαν επιβεβαιωθεί κρούσματα από το βράδυ της Παρασκευής.

Κτηνοτρόφος της περιοχής δήλωσε ότι χθες η ώρα 23:00 το βράδυ οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι τα ζώα ήταν 100% θετικά στον ιό. «Τα ζώα», όπως είπε, «εμφανίζουν συμπτώματα και δεν έχουν όρεξη για τροφή».

Πρόσθεσε δε ότι «αναμένουμε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να λάβουν τα δέοντα μέτρα αλλά από ότι αντιλαμβάνεστε είμαστε μόνοι μας και περιμένουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται».

«Είμαστε σε απόγνωση», τόνισε.

Συνεχίζοντας είπε ότι πρόσφατα ενταχθήκαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης, λέγοντας πως «έχουμε επενδύσει εκατομμύρια ευρώ».