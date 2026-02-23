Νιγηρία: Πληρώθηκαν εκατομμύρια στη Μπόκο Χαράμ για την απελευθέρωση μαθητών

Η Κυβέρνηση της Νιγηρίας κατέβαλε στους μαχητές της Μπόκο Χαράμ λύτρα εκατομμυρίων δολαρίων για να απελευθερώσει έως και 230 παιδιά και το προσωπικό που απήχθησαν από ένα καθολικό σχολείο τον Νοέμβριο, δήλωσαν πηγές των μυστικών υπηρεσιών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δύο διοικητές της Μπόκο Χαράμ αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία αντιβαίνει στον ίδιο τον νόμο της χώρας που απαγορεύει τις πληρωμές σε απαγωγείς.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο προπύργιο της Μπόκο Χαράμ, Γκβόζα, στη βορειοανατολική πολιτεία Μπόρνο, στα σύνορα με το Καμερούν, και παραδόθηκαν στον Άλι Νγκούλντε, έναν διοικητή των μαχητών στην περιοχή, δήλωσαν τρεις πηγές στο ΓΠΕ.

Λόγω της έλλειψης κάλυψης επικοινωνιών στην απομακρυσμένη περιοχή, ο Νγκούλντε έπρεπε να περάσει στο Καμερούν για να επιβεβαιώσει την παράδοση των λύτρων, πριν απελευθερωθεί η πρώτη ομάδα των 100 παιδιών.

Η απόφαση να πληρωθούν οι τζιχαντιστές, οι οποίοι απήγαγαν 276 κορίτσια, Χριστιανές, στο Τσιμπόκ το 2014, είναι επίσης πιθανό να ενοχλήσει τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτοαποκαλείται υπερασπιστής των χριστιανών της χώρας.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Νιγηρίας αρνούνται ότι καταβλήθηκαν λύτρα στην ένοπλη συμμορία που απήγαγε σχεδόν 300 μαθητές και προσωπικό από το οικοτροφείο St. Mary's, στην κεντρική πολιτεία του Νίγηρα στις 21 Νοεμβρίου. Πενήντα παιδιά κατάφεραν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους.

Η Μπόκο Χαράμ δεν έχει συνδεθεί προηγουμένως με την απαγωγή, αλλά πηγές δήλωσαν στο ΓΠΕ ότι ένας από τους πιο διαβόητους διοικητές της βρισκόταν πίσω από τη μαζική απαγωγή.

Ο τζιχαντιστής, γνωστός ως Σαντίκου είναι επίσης ύποπτος ότι ηγήθηκε μιας επίθεσης με όπλα και βόμβες το 2022 σε τρένο μεταξύ της πρωτεύουσας Αμπούτζα και της Καντούνα, η οποία απέφερε επίσης μεγάλα ποσά λύτρων για δεκάδες εύπορους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζιτών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Οι μαθητές και το προσωπικό του St. Mary's αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων με επικεφαλής τον Νούχου Ριμπάντου, Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας (NSA) της Νιγηρίας, με την Κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν καταβλήθηκαν λύτρα.

Ωστόσο, τέσσερις πηγές πληροφοριών που γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν στο ΓΠΕ ότι η Κυβέρνηση πλήρωσε «τεράστια» λύτρα για να πάρει πίσω τους μαθητές.

Μια πηγή έκανε λόγο για 40 εκατομμύρια νάιρα ανά άτομο, περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Μια άλλη έθεσε το ποσό στα δύο δισεκατομμύρια νάιρα συνολικά.

Η NSA δεν απάντησε σε πολλαπλά αιτήματα του ΓΠΕ για σχόλιο.

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι αν μια οικογένεια θέλει να απελευθερώσει τους συγγενείς της, κανείς δεν μπορεί να την εμποδίσει να πληρώσει.

Η Μπόκο Χαράμ, η οποία διεξάγει αιματηρή εξέγερση από το 2009, είναι η ισχυρότερη δύναμη στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ