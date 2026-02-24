Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Παίρνει μέτρα και ο Δήμος Κουρίου για τον αφθώδη πυρετό - Έχει αποκλειστεί εντελώς Λιβάδι Ακρωτηρίου (βίντεο, φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Δήμος αναμένεται να κατασκευάσει τάφρους σε τέσσερα σημεία, ύψους περίπου 25-30 πόντων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική απολύμανση των τροχών των οχημάτων.

Σε λήψη προληπτικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό προχώρησε ο Δήμος Κουρίου, με παρεμβάσεις στην κτηνοτροφική περιοχή Κολοσσιού. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε Καντού, Κολόσσι, Επισκοπή και Ερήμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, έχει αποκλειστεί πλήρως το Λιβάδι Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού και αποτροπής της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, γίνονται εργασίες για τη δημιουργία τάφρων απολύμανσης, με στόχο την απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις κτηνοτροφικές ζώνες. Ο Δήμος αναμένεται να κατασκευάσει τέτοιες τάφρους σε τέσσερα σημεία, ύψους περίπου 25-30 πόντων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική απολύμανση των τροχών των οχημάτων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο πρόληψης που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, με τις Αρχές να επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: 





Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΔήμος ΛεμεσούΚΟΥΡΙΟΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΔΗΜΟΣ ΚΟΥΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα