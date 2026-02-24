Παίρνει μέτρα και ο Δήμος Κουρίου για τον αφθώδη πυρετό - Έχει αποκλειστεί εντελώς Λιβάδι Ακρωτηρίου (βίντεο, φώτος)

Σε λήψη προληπτικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό προχώρησε ο Δήμος Κουρίου, με παρεμβάσεις στην κτηνοτροφική περιοχή Κολοσσιού. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε Καντού, Κολόσσι, Επισκοπή και Ερήμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, έχει αποκλειστεί πλήρως το Λιβάδι Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού και αποτροπής της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, γίνονται εργασίες για τη δημιουργία τάφρων απολύμανσης, με στόχο την απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις κτηνοτροφικές ζώνες. Ο Δήμος αναμένεται να κατασκευάσει τέτοιες τάφρους σε τέσσερα σημεία, ύψους περίπου 25-30 πόντων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική απολύμανση των τροχών των οχημάτων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο πρόληψης που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, με τις Αρχές να επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

