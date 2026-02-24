Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι ισχύει νομικά με την πλατφόρμα του Φειδία και γιατί δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς (ηχητικό)

Η Επίτροπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά αναστολή της «Αγοράς» - Υποχρεωτική η εκτίμηση αντικτύπου για επεξεργασία πολιτικών δεδομένων.

Ζήτημα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εγείρεται σε σχέση με την πλατφόρμα «Αγορά», η οποία, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, δημιουργήθηκε από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», η Επίτροπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, ανέφερε ότι από τον Οκτώβριο του 2025 η Αρχή, ως εποπτική αρχή, όφειλε να προχωρήσει σε διερεύνηση, το οποίο και έπραξε.

Όπως είπε, αποφασίστηκε ότι η πλατφόρμα έπρεπε να υποβάλει εκτίμηση αντικτύπου προστασίας δεδομένων.

«Η εκτίμηση αντικτύπου είναι μια προληπτική νομική και τεχνική αξιολόγηση κινδύνων που γίνεται πριν ξεκινήσει μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν αυτή ενδέχεται να δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών».

Η ίδια εξήγησε ότι στην περίπτωση της «Αγοράς» γίνεται επεξεργασία «ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως πολιτικών φρονημάτων, μεγάλης κλίμακας», ενώ περιλαμβάνεται «συστηματική καταχώρηση στοιχείων» και «ενδεχόμενη δημιουργία προφίλ».

Παρέπεμψε στα άρθρα 35 και 36 του ΓΚΠΔ, σημειώνοντας πως «ο υπεύθυνος επεξεργασίας έπρεπε να γνωρίζει όλα αυτά που έχουμε θέσει εμείς». Σύμφωνα με την κ. Χριστοφίδου η Αρχή ανέστειλε «τη λειτουργία της πλατφόρμας αυθημερόν, η οποία όμως παραμένει σε λειτουργία».

Σε ερώτηση αν ζητήθηκε να κατέβει, απάντησε θετικά. Όπως ανέφερε, έχουν εντοπιστεί «κάποια θέματα τα οποία τυγχάνουν διόρθωσης» και η αναστολή ζητήθηκε μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, σημείωσε πως «η αρχή επιβάλλει κυρώσεις, είτε είναι επίπληξη, είτε είναι συστάσεις, είτε επιβολή προστίμου». Πρόσθεσε επίσης πως «στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας θα πράξουμε αναλόγως».

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καταχωρούν προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν πρόκειται για πολιτικά φρονήματα.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Μαρίας Χριστοφίδου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: 

 

