Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που ένιωσε αδιαθεσία - Άρχισε σήμερα η θανάτωση των ζώων του

Έντονη αδιαθεσία ένιωσε κτηνοτρόφος του οποίου θανατώνουν αυτή την ώρα τα ζώα του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κτηνοτρόφος παρουσίασε χθες υψηλή πίεση, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εν λόγω κτηνοτρόφος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και πριν από λίγη ώρα πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κτηνοτρόφο του οποίου η φάρμα στην Ορόκλινη «χτυπήθηκε» από τον αφθώδη πυρετό. Ανάμεσα στα ζώα που αναμένεται να θανατωθούν, πληροφρίες κάνουν λόγο και για νεογέννητα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά.