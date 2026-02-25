Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που ένιωσε αδιαθεσία - Άρχισε σήμερα η θανάτωση των ζώων του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανάμεσα στα ζώα που αναμένεται να θανατωθούν, πληροφρίες κάνουν λόγο και για νεογέννητα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά.

Έντονη αδιαθεσία ένιωσε κτηνοτρόφος του οποίου θανατώνουν αυτή την ώρα τα ζώα του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κτηνοτρόφος παρουσίασε χθες υψηλή πίεση, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εν λόγω κτηνοτρόφος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και πριν από λίγη ώρα πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κτηνοτρόφο του οποίου η φάρμα στην Ορόκλινη «χτυπήθηκε» από τον αφθώδη πυρετό. Ανάμεσα στα ζώα που αναμένεται να θανατωθούν, πληροφρίες κάνουν λόγο και για νεογέννητα τα οποία ήταν ασυμπτωματικά.

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα