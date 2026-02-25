Κάτοικοι Έγκωμης: «Όχι» στους σχεδιασμούς για τη Λεωφόρο Μακεδονίας - Καταγγέλλουν εξυπηρέτηση συμφερόντων

Καταγγελίες για έναν παρωχημένο και «αυτοκινητοκεντρικό» σχεδιασμό, ο οποίος προωθείται για να εξυπηρετήσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων, διατυπώνει η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η σχεδιαζόμενη Λεωφόρος Μακεδονίας, ένα έργο που, σύμφωνα με τους κατοίκους, θα «τριχοτομήσει» την περιοχή, περνώντας μέσα από τις οικιστικές γειτονιές της Ανατολικής Μακεδονίτισσας, του Μοντπαρνάς και του Παρισσινού.

Η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη και οι κάτοικοι Έγκωμης εξέφρασαν κατά τη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας (ημ. 19.02.2026) την έντονη δυσαρέσκεια τους, στους σχεδιασμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σχετικά με το οδικό δίκτυο στην Έγκωμη.

Κοινή διαπίστωση των κατοίκων είναι ότι οι προτεινόμενοι σχεδιασμοί θα υποβαθμίσουν σημαντικά τη ποιότητα ζωής, περιλαμβανομένων και δυσμενών επιπτώσεων στην Δημόσια Υγεία, από τη μαζική διέλευση οχημάτων μέσα από τη Έγκωμη. Αυτό σημαίνει σοβαρή ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια, μεγάλη ηχορύπανση και φωτορύπανση, καθώς και περεταίρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η παρουσίαση η οποία έγινε πέραν του ότι ήταν ελλιπής υπήρξε και προσπάθεια ωραιοποίησης ενός παρωχημένου αυτοκινητοκεντρικού σχεδιασμού.

Η πρωτοβουλία σημειώνει, ακόμη, ότι σύμφωνα με την παρουσίαση θα επιδιωχθούν:

• Η κατασκευή μιας νέας Λεωφόρου, της Μακεδονίας, μόλις 350 μέτρα από την Λεωφόρο Λευκοθέου η οποία θα τριχοτομήσει την Έγκωμη και θα περάσει μέσα και δίπλα από τις οικιστικές περιοχές της Ανατ. Μακεδονίτισσας / 28ης Οκτωβρίου, του Μοντπαρνάς, του Παρισσινού και της περιοχή Hilton / Kykkos Bowling.

• Η διαπλάτυνση των Λεωφόρων : Ηρώων, Λευκοθέου, Ηλία Παπακυριακού, Νίκου Κρανιδιώτη και της οδού Γεωργίου Σεφέρη.

• Η κατασκευή πέντε (5) νέων κυκλικών κόμβων σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου μέσα στις οικιστικές γειτονιές της Μακεδονίτισσας και του Παρισσινού!

• Δημιουργία μεγάλου σταθμού λεωφορείων για εξυπηρέτηση αστικών και αγροτικών λεωφορείων. Μόνιμη στέγαση πέραν των 80 λεωφορείων.

Σύμφωνα με τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των Κυβερνητικών Υπηρεσιών προωθείται χρονικά η κατασκευή της Λεωφόρου Μακεδονίας “λόγω των μεγάλων αναπτύξεων που προωθούνται στο τεμάχιο της Ιεράς Μονής Κύκκου και στο τεμάχιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπή Κύπρου”.

Όπως υπογραμμίζει η Πρωτοβουλία ότι, από το πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι η προτεινόμενη Λεωφόρος Μακεδονίας προωθείται για την εξυπηρέτηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και των εταιρειών ανάπτυξης γης εις βάρος των κατοίκων της Έγκωμης.

Καταληκτικά, η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη τονίζει ότι ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τους πιο πάνω σχεδιασμούς στους επηρεαζόμενους δημότες για Δημόσια Διαβούλευση πρίν από την οριστικοποίηση των τελικών σχεδιασμών.