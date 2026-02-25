Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σκαλίζει τους στάβλους της Λάρνακας η Αστυνομία για να βρει την πηγή του ιού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συνεχίζονται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας  για το θέμα της διασποράς του αφθώδους πυρετού, από την οποία επηρεάστηκαν συνολικά 11 κτηνοτροφικά υποστατικά και συγκεκριμένα 5 στην Ορόκλινη, 4 στα Λιβάδια, 1 στην Αραδίππου και 1 στους Τρούλλους.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία αναφέρουν ότι οι ανακριτές της υπόθεσης λαμβάνουν δεκάδες καταθέσεις από διάφορα άτομα μεταξύ των οποίων και κτηνοτρόφοι, που ενδεχομένως να γνωρίζουν από που προήλθε στις ελεύθερες περιοχής, ο ιός του αφθώδους πυρετού.

Ακόμα καταθέσεις θα δώσουν και οι ιδιώτες κτηνίατροι των κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίοι αναμένεται να αναφέρουν στους ανακριτές εάν και πότε εντόπισαν συμπτώματα του ιού, καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας των ζώων που ενδεχομένως να πρόσφεραν υπηρεσίες στα μολυσμένα κτηνοτροφικά υποστατικά.

Τις έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λάρνακας συνδράμουν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται σε κρούσματα καθώς και η προμήθεια ζωοτροφών στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχει εντοπιστεί ο ιός.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά τις έρευνες για το ζήτημα ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης, ωστόσο όταν επεκτάθηκε η διασπορά του αφθώδους πυρετού, το Αρχηγείο Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για σύσταση ανακριτικής ομάδας στο ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ

