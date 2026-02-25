Ένταση στη Βουλή για τον ΟΝΕΚ - «Πράματα και θάματα» καταγγέλλει το ΑΚΕΛ

Τα ζητήματα που απασχολούν τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) τέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία συζήτησε τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2026.

Η Πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, ζήτησε έγκριση του προϋπολογισμού.

Ο εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ ζήτησαν να μη δεσμευθεί το κονδύλι που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η Μαρία Μιλτιάδου, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΝΕΚ, ανέφερε ότι χρειάζεται να υπάρξει διαβούλευση για το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του Οργανισμού και να εξευρεθεί λύση.

Ακόμη, η κ. Μιλτιάδου έκανε λόγο για ύπαρξη συμπληρωματικής συλλογικής σύμβασης που υπεγράφη το 2024. Αυτή η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση των εκπροσώπων των συντεχνιών.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, ζήτησε να κατατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση στην Επιτροπή.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι τα Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης έχουν χτιστεί με τη συνεισφορά των υπαλλήλων, αναφερόμενος σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2019.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, έκανε λόγο για «πράματα και θάματα» στον ΟΝΕΚ, σημειώνοντας ότι το μισό Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι υπό παραίτηση, «προφανώς σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης για παύση ή παραίτηση και των εναπομεινάντων μελών του Συμβουλίου».

Ο κ. Χριστοφίδης μίλησε - μεταξύ άλλων - για απευθείας αναθέσεις και για «παραπλάνηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού» του ΟΝΕΚ. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε ακρόαση της υπόθεσης Γιαννάκη, προσθέτοντας ότι «ακόμα και αυτή τη στιγμή τυπικά ο κύριος Γιαννάκη είναι υπάλληλος του Οργανισμού, δεν έχει οποιαδήποτε επίπτωση σε σχέση με τα εργασιακά του».

«Η αναπληρούσα διευθύντρια (του ΟΝΕΚ) είναι αποσπασμένη μερικώς στο Προεδρικό, υποσκελίζοντας και κατ’ επέκταση υποσκάπτοντας τον ίδιο τον ρόλο του Οργανισμού», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ανέφερε ότι «η βραχυκύκλωση του Οργανισμού Νεολαίας έχει τεράστιες συνέπειες όσον αφορά τα οργανωμένα σύνολα των νέων».

«Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις της και προφανώς είμαστε στη διάθεσή της για οποιεσδήποτε συμβουλές ή βοήθεια χρειαστεί», σημείωσε. Ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε να παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ είτε να βρει μία λύση με τη Γενική Διευθύντρια, τονίζοντας ότι «η λύση δεν μπορεί να έρθει από εμάς».

Αναφερόμενος στην παραίτηση των εκπροσώπων της ΝΕΔΗΣΥ από τον ΟΝΕΚ, ο κ. Γεωργιάδης είπε «ότι τόσο οι νέοι όσο και τα οργανωμένα σύνολο ανησυχούν για τη δυσλειτουργία τόσο στην εφαρμογή του κυβερνητικού πλάνου όσο και στον πραγματικό ρόλο που έχει ο Οργανισμός Νεολαίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ