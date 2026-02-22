Προς παύση του δ.σ. του ΟΝΕΚ: Παρέλυσε ο Οργανισμός Νεολαίας - Η πρόεδρος του οργανισμού κατήγγειλε «ενδεχόμενη κακοδιαχείριση» στον Γενικό Ελεγκτή

*Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αυτή την εβδομάδα αναμένεται η παύση των υπόλοιπων μελών του ΔΣ του ΟΝΕΚ και ο διορισμός νέου συμβουλίου - αποφάσεις Υπουργικού με εισήγηση της ΥΠΑΝ *Η πρόεδρος του ΟΝΕΚ απέστειλε καταγγελία στον Γενικό Ελεγκτή αναφορικά με «Φαινόμενα ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης στον οργανισμό» *Σε αποσύνθεση ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: αντιπαραθέσεις, παραιτήσεις, καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων, αναβολή αποφάσεων. kateliadi@politis.com.cy Η παρατεταμένη κρίση στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και η κυβερνητική αναβλητικότητα στη λήψη δραστικών αποφάσεων για επίλυση των προβλημάτων, οδήγησαν τελικά στην πλήρη παράλυση του οργανισμού. Πριν από ένα δεκαήμερο, και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΟΝΕΚ υπέβαλαν την παραίτησή τους λόγω εσωτερικών έριδων που δεν επιτρέπουν στον οργανισμό να λειτουργήσ...

