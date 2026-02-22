Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προς παύση του δ.σ. του ΟΝΕΚ: Παρέλυσε ο Οργανισμός Νεολαίας - Η πρόεδρος του οργανισμού κατήγγειλε «ενδεχόμενη κακοδιαχείριση» στον Γενικό Ελεγκτή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Έμμισθοι κόμματος/νεολαίας που συμμετέχουν στο ΔΣ του ΟΝΕΚ, λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων για χρηματοδότηση των οργανώσεών τους

*Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αυτή την εβδομάδα αναμένεται η παύση των υπόλοιπων μελών του ΔΣ του ΟΝΕΚ και ο διορισμός νέου συμβουλίου - αποφάσεις Υπουργικού με εισήγηση της ΥΠΑΝ *Η πρόεδρος του ΟΝΕΚ απέστειλε καταγγελία στον Γενικό Ελεγκτή αναφορικά με «Φαινόμενα ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης στον οργανισμό» *Σε αποσύνθεση ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: αντιπαραθέσεις, παραιτήσεις, καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων, αναβολή αποφάσεων.   kateliadi@politis.com.cy Η παρατεταμένη κρίση στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και η κυβερνητική αναβλητικότητα στη λήψη δραστικών αποφάσεων για επίλυση των προβλημάτων, οδήγησαν τελικά στην πλήρη παράλυση του οργανισμού. Πριν από ένα δεκαήμερο, και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΟΝΕΚ υπέβαλαν την παραίτησή τους λόγω εσωτερικών έριδων που δεν επιτρέπουν στον οργανισμό να λειτουργήσ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΟΝΕΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα