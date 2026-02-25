Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ελέγχθηκε δύο φορές τον Δεκέμβριο η μονάδα στην Ορόκλινη

Διευκρινίσεις για τη χωροθέτηση και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε κτηνοτροφική μονάδα στην Ορόκλινη, η οποία επηρεάστηκε από τον ιό του αφθώδους πυρετού, δίνουν με ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, απαντώντας σε δημόσιες δηλώσεις. Όπως επισημαίνουν, η μονάδα βρίσκεται πέραν της ακτίνας των τριών χιλιομέτρων από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και δεν εμπίπτει στη ζώνη ενισχυμένων προληπτικών ελέγχων, ενώ είχε ελεγχθεί δύο φορές εντός Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται η συγκεκριμένη εκτροφή δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων από την Πράσινη Γραμμή, για την οποία εφαρμόστηκε ενισχυμένος προληπτικός έλεγχος, κατόπιν εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές, προστίθεται, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι προληπτικοί έλεγχοι εντός της καθορισμένης ζώνης, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν 130 επιθεωρήσεις και συλλέχθηκαν συνολικά 3.799 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

Σε ό,τι αφορά αναφορές ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν είχε ελεγχθεί, οι Υπηρεσίες σημειώνουν ότι η εκτροφή αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου στις 22 και στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δηλώνουν ότι παραμένουν στη διάθεση πολιτών και λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και για παροχή στοιχείων σχετικά με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της νόσου.