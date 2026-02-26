Ασφυξια λόγω κυκλοφοριακού: Πιέζει για άμεσες παρεμβάσεις και ζητά χρονοδιαγράμματα από τον Βαφεάδη ο Δήμος Λεμεσού

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να οδηγεί σε άμεση έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών για βραχυπρόθεσμα έργα που θα συμβάλουν να πάρει κάποιες ανάσες το κυκλοφοριακό της Λεμεσού, ζήτησε, σε πρόσφατή συνάντησή του με τον υπουργό Μεταφορών, ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης. Μετά από σειρά συναντήσεων μεταξύ του δημάρχου και του υπουργού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων φέρεται να προχωρεί προς υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδιασμών, με επίκεντρο παρεμβάσεις στον αυτοκινητόδρομο αλλά και ειδικά στον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς για βελτίωση της οδικής κατάστασης. Ήδη έχουν ετοιμαστεί κάποια πρώτα σχέδια, που επιβεβαιώνουν ότι οι αρχικές ιδέες μπορούν να υλοποιηθούν, και από εδώ και πέρα αυτό που ζητά ο Δήμος Λεμεσού είναι όπως μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς πρόκειται μεν για μικρές παρεμβάσεις αλλά αναμένεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Κυκλικός κόμβος Μ. Γειτονιάς

Ένα από τα βασικά θέματα αφορά παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς. Ως πρώτο μέτρο αναμένεται η άμεση προώθηση της τοποθέτησης έξυπνων φώτων για καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν τα προσχέδια έτσι ώστε ο δρόμος που οδηγεί στον κυκλικό κόμβο στη νότια πλευρά, διαμέσου της λεωφόρου Μακαρίου Μέσα Γειτονιάς, με μικρές παρεμβάσεις γίνει σε όλο του το μήκος διπλής κυκλοφορίας και όχι κατά διαστήματα, όπως είναι σήμερα. Η παρέμβαση αυτή θεωρείται καταλυτικής σημασίας αφού σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο του να υπάρχει έντονη συμφόρηση μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν τον κυκλικό κόμβο, σε σημείο όπου είναι μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις και ουρές μέχρι και τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Το εν λόγω μέτρο φαίνεται μάλιστα να μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να χαθούν παρόδιοι χώροι στάθμευσης.

Νέα «ανοίγματα»

Στο ίδιο πλαίσιο, εφικτή φαίνεται να είναι και η υλοποίηση νέων διόδων στον αυτοκινητόδρομο, σε σημεία που σήμερα είναι κλειστά. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται ότι θα αποσυμφορηθούν σημαντικά οι κυκλικοί κόμβοι που σήμερα δέχονται μεγάλη πίεση. Το πλάνο περιλαμβάνει σύνδεση του υπεραστικού με την Κωστή Παλαμά στο νότιο κομμάτι αλλά και σύνδεση με την Έλλης Λαμπέτη στη βόρεια πλευρά, ενώ η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο θα επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικής λωρίδας που ήδη προϋπάρχει. Η παρέμβαση αυτή συζητιέται για χρόνια, όμως για πρώτη φορά έχουν γίνει σχέδια προς υλοποίηση και αναμένεται άμεσα η προώθηση των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων. Παρόμοιες παρεμβάσεις μελετώνται και σε άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα στην οδό 1ηςΟκτωβρίου στη Μέσα Γειτονιά.

Επιπλέον έχουν παρθεί αποφάσεις για να γίνει η σύνδεση της οδού Σφακτηρίας με την 1ης Απριλίου στην Αγία Φύλα, ένα έργο που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή της Αγίας Φύλας.

Βελτιώσεις σε Γλάδστωνος και Θ. Λυσιώτη

Όπως πληροφορείται πάντως ο «Π», στον Δήμο Λεμεσού υπάρχει μία σχετική δυσαρέσκεια με τα έργα που υλοποιεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε σημαντικές οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως για παράδειγμα την οδό Γλάδστωνος και τις οδούς Θέκλας Λυσιώτη και Εμμανουήλ Ροΐδη. Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα σημεία που ο δήμος προκρίνει διαφορετικό σχεδιασμό για καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας, κυρίως σε σημεία όπου θα γίνουν μονόδρομοι και υπάρχει χώρος για διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ειδικά έξω από σχολεία.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο δήμος προχωρά με σχεδιασμούς για υλοποίηση προνοιών του ΣΒΑΚ σε μεγάλη περιοχή του κέντρου της Λεμεσού. Ήδη για το Σάββατο έχει οριστεί νέα δημόσια διαβούλευση που αφορά τις οδούς Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης, Θεσσαλονίκης, Αγίας Φυλάξεως και Λεοντίου. Αυτό που θα τεθεί επί τάπητος είναι οι επιλογές μονοδρόμησης που υπάρχουν σε αυτές τις οδούς αλλά και η αντιστροφή της κυκλοφορίας σε κάποιες περιπτώσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ