«Δεν πήγαμε σε φάρμα με μολυσμένα ζώα», λέει στον «Π» ο Μητροπολίτης Παλαιοημερολογιτών

«Δεν πήγαμε σε φάρμα με μολυσμένα ζώα για τον Αγιασμό». Αυτό διευκρίνισε στον «Π» ο Μητροπολίτης Κιτίου των Παλαιοημερολογιτών, Γεράσιμος, ο οποίος την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου εισήλθε μετά συνοδείας σε κτηνοτροφική μονάδα στους Τρούλλους, παρά τις απαγορεύσεις και τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για περιορισμό της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού.

Όπως ανέφερε στο politis.com.cy η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, οι Τρούλλοι εμπίπτουν στην περιοχή που ελέγχεται για αφθώδη πυρετό (μεταξύ 3 και 10 χιλιομέτρων), και όπου ούτως ή άλλως καταγράφηκαν κρούσματα. Στις περιοχές αυτές, σημείωσε, η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν κάποια εργασία (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, εργάτες) και τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων και ψεκασμών ( σ.σ. μεταξύ των οποίων αποστείρωση, μπάνιο, αλλαγή ενδυμασίας)». Νωρίτερα σε δηλώσεις της η κ. Γεωργιάδου είχε πει πως «είμαστε σε μία κατάσταση stand still, που σημαίνει ‘‘δεν κινείται κουνούπι». Αυτό για την Μητρόπολη είναι όμως… άλλου παπά Ευαγγέλιο.

Μητροπολίτης Γεράσιμος: «Οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη στήριξή μας»

Κι ενώ η Αστυνομία, μετά από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, η οποία ενημερώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί για το περιστατικό, έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του επέμεινε πως από τη στιγμή που «οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη στήριξή μας για την προστασία των ζώων της περιοχής μας και από τη στιγμή που μας κάλεσαν πήγαμε».

Μόνοι τους το έκαναν… βούκινο

Αξίζει να αναφερθεί πως η ίδια η Μητρόπολη των Παλαιοημερολογιτών προέβη στην γνωστοποίηση της Προσευχής και του Αγιασμού κάνοντας σχετική ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφικό υλικό, αυτό που κυκλοφορεί στα ΜΜΕ. Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται πως «της Έκτακτης Σύναξης Προσευχής προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Γεράσιμος, συμμετεχόντων του εφημερίου π. Κυριακού και του Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως π. Χρυσοστόμου. Οι ευχές διαβάστηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Αραδίππου και ακολούθως «ο Πανιερώτατος, συνοδευόμενος από τον Ιεροδιάκονο, μετέβη σε κτηνοτροφική μονάδα (φάρμα) της περιοχής, όπου αγίασε τις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με τους κτηνοτρόφους και ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί».

Ποιοι αρμόδιοι το επέτρεψαν;

Μετά τη δημοσιοποίηση που έλαβε το θέμα και την έναρξη της αστυνομικής έρευνας, η Μητρόπολη Κιτίου των Παλαιοημερολογιτών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι κατά την επίσκεψη τηρήθηκαν αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά και κτηνιατρικά πρωτόκολλα. Προστίθεται ότι κατά την άφιξη και αναχώρηση από τη μονάδα ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες απολύμανσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.

Πάντως από τη σημερινή ανακοίνωση της Μητρόπολης Κιτίου των Παλαιοημερολογιτών, προκύπτει πως οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν την είσοδο στη κτηνοτροφική μονάδα, κάτι που προφανώς θα πρέπει να διερευνήσει η Αστυνομία. Αναφέρεται συγκεκριμένα πως: «Πριν από την είσοδο στην περιοχή πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και διπλή απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο, ενώ κατά την άφιξη και αναχώρηση από τη μονάδα ακολουθήθηκαν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες απολύμανσης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών».