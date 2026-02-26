15 χρόνια φυλακή σε πατέρα για βιασμό και κακοποίηση ανήλικης - Αύξηση ποινής μετά από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα

Αύξηση στην ποινή φυλάκισης από 13 σε 15 χρόνια σε κατηγορούμενο για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου παιδιού, έφερε η εκδίκαση της έφεσης που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είχε καταχωρίσει επικαλούμενος ως έκδηλα ανεπαρκή την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου στον κατηγορούμενο πατέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η απόφαση εκδόθηκε από το Εφετείο στις 25 Φεβρουαρίου του 2026 και ήταν ομόφωνη, ενώ η καταγγελία στις Αρχές έγινε πέντε χρόνια μετά από την τέλεση των αποτρόπαιων πράξεων, όταν το ανήλικο παιδί μπόρεσε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος σε έξι κατηγορίες που αφορούν σε βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.

Εναντίον της ποινής που επιβλήθηκε από το Κακουργιοδικείο έφεση είχε καταχωρίσει και ο κατηγορούμενος, με το Εφετείο να την απορρίπτει στην ολότητά της.

Σε σχέση με την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, το Εφετείο -σε μια κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία- έκρινε ότι χρήζει η παρέμβασή του και προχώρησε σε αύξηση της ποινής από 13 χρόνια σε 15. Οι ποινές φυλάκισης συντρέχουν.

Ως το Εφετείο επισημαίνει στην απόφασή του, ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν ο πατέρας της ανήλικης και ο μοναδικός προστάτης της, αφού η μητέρα της βρισκόταν στο εξωτερικό, αντί να της προσφέρει ασφάλεια καταχράστηκε τη θέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας που είχε προς το θύμα.

Βαρύνουσας σημασίας ήταν και οι συνέπειες και τα κατάλοιπα των πράξεων του κατηγορούμενου, σημειώνει το Δικαστήριο, αφού το παιδί αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να τεθεί υπό τη φροντίδα των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών, αλλά και να νοσηλευτεί εξαιτίας των ψυχολογικών συνεπειών των πράξεων που είχε υποστεί.

Σε ισχύ παραμένουν τα διατάγματα του πρωτόδικου δικαστηρίου για παραπομπή του καταδικασθέντα στην Αρχή Εποπτείας για περίοδο πέντε ετών από την αποφυλάκισή του και για περίοδο δέκα χρόνων για απαγόρευση διαμονής σε χώρο διαμονής παιδιών ή σε χώρο που γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά, για απαγόρευση εργοδότησης ή απασχόλησής του σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά και για προσφορά οποιονδήποτε υπηρεσιών σε παιδιά.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κ. Ειρήνη Σάββα, Ανώτερη Δημόσια Κατήγορος.