Έως 30 Απριλίου η Έκθεση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία»

Η παράδοση αποδίδεται σε προβλήματα υγείας δύο Λειτουργών – Η Αρχή δηλώνει ότι θα ενεργήσει ανεξάρτητα από τις εκλογές Μαΐου

Την ύπαρξη καθυστέρησης στην παράδοση της τελικής Έκθεσης για την έρευνα που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία» αναγνωρίζει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της, αποδίδεται σε προβλήματα υγείας δύο Λειτουργών. Όπως αναφέρεται, η τελική Έκθεση θα παραδοθεί από τους Λειτουργούς Επιθεώρησης μέχρι τις 30 Απριλίου, ενώ όσον αφορά την χρονική εγγύτητα με τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου, η Αρχή λέει ότι θα επιτελέσει το έργο της ανεξάρτητα από την εν λόγω ημερομηνία.

Όπως αναφέρεται, στα πλαίσια διαφάνειας και λογοδοσίας που πρέπει να υπάρχει σε περιπτώσεις ερευνών, οι οποίες ενδιαφέρουν την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση της τελικής Έκθεσης για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της σύνταξής της, δύο εκ των τεσσάρων Λειτουργών Επιθεώρησης αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, τα οποία τους απέτρεψαν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεδομένου ότι πρόκειται για ομαδική εργασία, η εξέλιξη αυτή επηρέασε τον ρυθμό ολοκλήρωσης της Έκθεσης, προστίθεται, με την Αρχή να σημειώνει ότι τα προβλήματα έχουν πλέον ξεπεραστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης οφείλουν να παραδώσουν την τελική τους Έκθεση μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Ακολούθως, η Έκθεση θα μελετηθεί εμπεριστατωμένα από την Αρχή, η οποία θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση επί του περιεχομένου της, διευκρινίζοντας ότι λόγω του μεγάλου όγκου μαρτυρικού υλικού, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο απαιτούμενος χρόνος. Όπως σημειώνεται, η ύπαρξη καθυστέρησης στην παράδοση της τελικής Έκθεσης, αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στην καθυστέρηση της Ανακοίνωσης της Αρχής αναφορικά με τα αποτελέσματα της Έρευνας.

Η Αρχή αναφέρει επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι οι χρονικές συγκυρίες συμπίπτουν με τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, θα επιτελέσει το έργο της ανεξάρτητα από την εν λόγω ημερομηνία. Παράλληλα, ζητεί από την κοινωνία να επιδείξει υπομονή και να κρίνει το έργο της αντικειμενικά, κάνοντας λόγο για τον ζήλο και την αποτελεσματικότητα των Λειτουργών Επιθεώρησης, οι οποίοι, όπως σημειώνεται «διεξήγαγαν μία εξονυχιστική και σε βάθος Έρευνα, γι’ αυτό και τυγχάνουν της πλήρους εμπιστοσύνης της Αρχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ

