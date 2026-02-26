Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

20 χρόνια φυλάκιση για 110 κιλά ναρκωτικών – Απόφαση του Κακουργιοδικείου Λάρνακας

Καταδίκη για 15 κιλά κοκαΐνης και 95 κιλά κάνναβης που εντοπίστηκαν σε δέματα από Ελλάδα – «Δικαιολογείται η επιβολή ακόμη αυστηρότερων ποινών», αναφέρει το Δικαστήριο

Σε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 20 ετών καταδίκασε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας κατηγορούμενο πρόσωπο, το οποίο κρίθηκε ένοχο σε δύο κατηγορίες παράνομης κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Η υπόθεση αφορούσε συνολικά 110 κιλά ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα 15,06 κιλά κοκαΐνης και 94,96 κιλά κάνναβης. Οι ποσότητες είχαν εντοπιστεί σε πέντε δέματα που αφίχθηκαν στη Δημοκρατία μέσα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από την Ελλάδα, μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, σημειώνοντας ότι «όταν υπάρχει έξαρση και επανάληψη τέτοιων αδικημάτων, παρά τις αυστηρές ποινές, δικαιολογείται η επιβολή ακόμη αυστηρότερων». Όπως επισημαίνεται, «η μόνη ποινή που θα άρμοζε, στην παρούσα υπόθεση, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, είναι, αναπόφευκτα, αυτή της φυλάκισης 20 ετών […] σε κάθε κατηγορία, την οποία και επιβάλλουμε. Οι ποινές φυλάκισης θα συντρέχουν».

Την υπόθεση εκ μέρους του Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκε ο Δημόσιος Κατήγορος Αντώνης Αντωνίου.

