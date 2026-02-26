Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβιβάστηκε σήμερα, Πέμπτη, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ. Ο φάκελος παραλήθηκε σήμερα σύμφωνα με ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φάκελος παραλήφθηκε από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται να τεθεί άμεσα υπό μελέτη. Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η υπόθεση θα ανατεθεί σε νομικό λειτουργό για αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και να δοθούν οδηγίες.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς κατά τη μελέτη του φακέλου ενδέχεται να εντοπιστούν κενά ή να κριθεί απαραίτητη η διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα. Σημειώνεται ότι ο κ. Φαίδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης και απορρίπτοντας τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η υπόθεση τελεί πλέον υπό τη μελέτη της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ