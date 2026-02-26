Κρύο, παγετός και λίγα χιόνια στα ορεινά απόψε – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την Κύπρο, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με το σκηνικό να παραμένει χειμωνιάτικο, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Απόψε αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή κυρίως στα βόρεια, αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και στους -3 στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα σχηματιστεί παγετός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 15 στα παράλια, ενώ στα ορεινά θα αγγίξει μόλις τους 2 βαθμούς, με παγετό να διατηρείται τοπικά.

Το Σάββατο παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός, με μικρή πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά το απόγευμα. Την Κυριακή αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Από το Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, επιστρέφοντας κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές.