Κομισιόν: 529 χιλιάδες εμβόλια το Σάββατο για τον αφθώδη πυρετό – Περιφερειοποίηση για να διασφαλιστούν οι εξαγωγές

Με σαφές χρονοδιάγραμμα παραλαβής εμβολίων και έμφαση στη διατήρηση των εξαγωγών, Κύπρος και Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Κατά την επίσκεψή του στο συντονιστικό κέντρο ΖΗΝΩΝ στη Λάρνακα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία των Ζώων, Olivér Várhelyi, ανακοίνωσε διαδοχικές παραδόσεις εμβολίων, ενώ η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, έκανε λόγο για συνολικά 529 χιλιάδες δόσεις που θα καταφθάσουν μέχρι το Σάββατο, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με την Κομισιόν.

Τι παραλαμβάνει η Κύπρος και πότε

Ο κ. Várhelyi ανακοίνωσε ότι «η πρώτη παρτίδα των 10 χιλιάδων εμβολίων έφτασε χθες», ότι «άλλες 50 χιλιάδες έφτασαν σήμερα» και ότι «πάνω από μισό εκατομμύριο δόσεις θα φτάσουν το Σάββατο το πρωί», υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα».

Από την πλευρά της, η κ. Παναγιώτου διευκρίνισε ότι «μέχρι το Σάββατο θα φτάσουν και οι υπόλοιπες 529 χιλιάδες εμβόλια», επισημαίνοντας ότι οι εμβολιασμοί προχωρούν βάσει σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των αγελάδων στην ακτίνα των δύο χιλιομέτρων από τις εστίες, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Ευρωπαίων ειδικών.

Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγές

Απαντώντας σε ερωτήματα για τις επιπτώσεις στις εξαγωγές κρέατος και για το πότε η Κύπρος θα επανέλθει σε καθεστώς απαλλαγής, ο Επίτροπος εξήγησε ότι εφαρμόζονται μέτρα περιφερειοποίησης. «Μόνο αυτή η περιοχή της Κύπρου επηρεάζεται, οι υπόλοιπες δεν επηρεάζονται», ανέφερε, εφόσον η νόσος παραμείνει περιορισμένη.

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει πως «κανένα κράτος-μέλος δεν θα εισαγάγει γενικευμένο περιορισμό διακίνησης προϊόντων», επιτρέποντας τη συνέχιση των εξαγωγών από τις μη πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «το κρέας και το χαλλούμι που αγοράζετε στο κατάστημα είναι απολύτως ασφαλή» και ότι «θα συνεχίσουμε να μπορούμε να απολαμβάνουμε το χαλλούμι και εκτός Κύπρου».

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις «τόσο για το χαλλούμι, όσο και για τη στήριξη που θα έχουμε από την Επιτροπή για τρίτες χώρες», σε περίπτωση που προκύψουν περιορισμοί ή καθυστερήσεις σε σφάγια και άλλα προϊόντα κρέατος.

Γιατί είναι κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες

Ο κ. Várhelyi χαρακτήρισε τον αφθώδη πυρετό «την πιο καταστροφική ζωονόσο παγκοσμίως» και «εξαιρετικά μεταδοτική», επισημαίνοντας ότι «οι περιορισμοί μετακινήσεων είναι οι πιο σημαντικοί», καθώς η νόσος μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και μέσω του αέρα ή από τα πέλματα των υποδημάτων.

«Οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι πάντα οι πιο κρίσιμες», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι εάν δεν υπάρξουν νέα κρούσματα στο διάστημα αυτό, «θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την έξοδο από τη λειτουργία κρίσης».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους «με εμβόλια και στη συνέχεια με οικονομική αποζημίωση».

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις από τα κατεχόμενα

Σε ερώτηση κατά πόσο η ΕΕ ανησυχεί για ενδεχόμενη σύνδεση της επιδημίας με παράνομες διακινήσεις τροφίμων από τα κατεχόμενα, ο Επίτροπος απάντησε ότι «τώρα δίνουμε τη μάχη της κρίσης» και ότι η διερεύνηση των αιτίων θα ακολουθήσει.

Τόνισε ότι «υπάρχουν περιορισμοί μετακινήσεων και από εκείνο το μέρος του νησιού και πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους», σημειώνοντας ότι παρέχεται βοήθεια και προς την άλλη πλευρά, όπου επίσης καταγράφονται κρούσματα.

Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις, είναι η νόσος να παραμείνει περιορισμένη, ώστε να προστατευθούν η κτηνοτροφική παραγωγή, οι εξαγωγές και η οικονομία της χώρας.