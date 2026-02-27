Προχωρά και τον Μάρτιο η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών από την ΑΗΚ - Δείτε σε ποιες περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται και τον Μάρτιο του 2026 το Έργο Μαζικής Εγκατάστασης Έξυπνων Μετρητών της Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, με παρεμβάσεις να προγραμματίζονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα συνεργεία θα προχωρούν σε αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών με «έξυπνους», στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου και της μετάβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ενέργειας.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό

Λευκωσία

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομέτιο, στην περιοχή Ιπποδρόμου, εκατέρωθεν της Οδού Δημοκρατίας, καθώς και σε ζώνη που περικλείεται από τις οδούς Γρηγόρη Αυξεντίου, Βασιλέως Παύλου, Αργυρόκαστρου, Αγίου Παύλου και Παρθενώνος, μέχρι τα όρια της Πράσινης Γραμμής.

Λεμεσός

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περιοχή Καθολικής, βόρεια του Δημοτικού Μεγάρου Λεμεσού, με εκτεταμένο πλέγμα οδών στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων των Σπύρου Αραούζου, Συντάγματος, Αγίας Θέκλας, Βορείου Ηπείρου, Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Ι, Γλάδστωνος και Ανεξαρτησίας.

Λάρνακα

Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, από το ύψος της Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Λιμανιού, καθώς και στην περιοχή που ορίζεται μεταξύ των λεωφόρων Τάσσου Παπαδόπουλου, Σπύρου Κυπριανού και Αγίων Αναργύρων.

Αμμόχωστος

Στην Αγία Νάπα, το έργο επικεντρώνεται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα εκατέρωθεν των οδών Τεύκρου Ανθία και Κατασπήλων.

Πάφος

Οι εργασίες θα καλύψουν την περιοχή Αγίου Παύλου, σε ευρύ αστικό τμήμα που περιλαμβάνει τις οδούς Παπάγου, Αμπελοκήπων, Κινύρα, Χαράλαμπου Μούσκου, Ανδρέα Γερούδη, Ζήνωνος Κιτιέως, Θερμοπυλών, καθώς και τμήματα των λεωφόρων Ευαγόρα Παλλικαρίδη, Ελλάδος και Δημοκρατίας.

Προσωρινή διακοπή ρεύματος έως 20 λεπτά

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφάλειας, η αντικατάσταση κάθε μετρητή απαιτεί προσωρινή διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την όποια ταλαιπωρία και καλεί το κοινό να επιδεικνύει κατανόηση.