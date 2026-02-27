Τέταρτη μέρα χωρίς νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Προτεραιότητα στα γουρούνια

Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα δεν εντοπίστηκαν νέα κρούσματα των αφθώδους πυρετού στο μολυσμένο τρίγωνο Ορόκλινη – Λιβάδια - Αραδίππου, την ίδια ώρα που έχει υποβληθεί αίτημα για εφοδιασμό εμβολίων για τα γουρούνια τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο ευάλωτα και εάν κολλήσουν των ιό, τον αναπαράγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, σημείωσε πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση πως προς το παρόν δεν έχουμε νέα κρούσματα στην μολυσμένη περιοχή, παρόλες τις δειγματοληψίες και επιδημιολογικές διερευνήσεις που γίνονται. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την επικράτεια των τριών χιλιομέτρων, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στα 10 χιλιόμετρα στο βοοειδή και έχουν γίνει ήδη ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια».

Σημείωσε πως «έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση που έγινε από τους εμπειρογνώμονες της ΕΕ προς τους αγελαδοτρόφους και τους ποιμνιοτρόφους μας, ώστε να κατανοήσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης. Ήταν μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση, έκαναν απορίες οι οποίες θεωρώ ότι καλύφθηκαν. Εάν όχι είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε ότι θέλουν για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε άψογα και να καταπολεμήσουμε μαζί αυτή την κρίση για το δικό τους καλό, για το δικό μας καλό και για την κτηνοτροφία μας αλλά και για τα σπίτια τους».

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τις έρευνες των εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε πως «έμεινα πολύ ευχαριστημένοι και αναμένεται να αποχωρήσουν σήμερα. Έγινε το πλάνο εμβολιασμού, θα το επανεκτιμήσουμε σε δύο εβδομάδες για να δούμε πως θα προχωρήσουμε. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει και η μεγάλη δόση των εμβολίων από την ΕΕ».

Την ίδια ώρα, επισήμανε πως «έχουν σταλεί sms και γνωστοποίηση από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην επίσημη εφημερίδα και θα πρέπει να μείνουμε όλοι ψύχραιμοι και να σταματήσουμε τις μετακινήσεις. Υπάρχει απαγόρευση στις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και ανθρώπων, ειδικά στα τρία και στα δέκα χιλιόμετρα. Εάν θέλουν και πρέπει να μετακινηθούν στο σφαγείο ή από τα λιμάνια για ζωοτροφές και φάρμακα για αν μπορέσουν να πάνε στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και στις μονάδες, θα πρέπει να λάβουν ειδική άδεια».

Τόνισε πως «το έχουν τονίσει και οι εμπειρογνώμονες ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη κατάσταση, είμαστε ακόμα στην αρχή και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση stand still, δηλαδή δεν αναμιγνυόμαστε και δεν μετακινόμαστε μέσα στις μολυσματικές περιοχές στις οποίες μπαίνουν μόνο όσοι έχουν δουλειά, όπως οι ιδιοκτήτες και αυτοί που χειρίζονται τα ζώα και κανένας άλλος. Αυτό είναι παράκληση και έκκληση και πλέον είναι και νομοθετημένο. Επίσης έχει απαγορευτεί και η βόσκηση».

Ερωτηθείς σχετικά με την πορεία των θανατώσεων ζώων από τις μολυσμένες μονάδες, οι κ. Γεωργιάδου σημείωσε πως αυτές συνεχίζονται, επισημαίνοντας πως «ήδη μέσα υπάρχει κλιμάκιο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Κτηματολογίου και ψάχνουν τα καταλληλότερα σημεία, με τις προδιαγραφές που θέσαμε κάτω, ώστε να μην μολύνονται τα υπόγεια ύδατα και τα χώματα, για να μπορέσουμε να υποδείξουμε του στρατού να ανοίξει άλλους λάκκους για τις επόμενες θανατώσεις, αφού δεν έχουν σταματήσει».

Για το εάν τέθηκε χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των θανατώσεων, σημείωσε πως «δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της βδομάδας και εντός της επόμενης θα το δούμε. Υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν το έδαφος και πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις για να μην έχουμε μετέπειτα άλλα ζητήματα».

Σε ότι αφορά την μετάδοση του ιού με των αέρα, σημείωσε πως «δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον αέρα. Αυτό είναι ένα ρίσκο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όσα μπορούμε να κάνουμε και να τηρήσουμε ευλαβικά και πιστά, ώστε να διασφαλίσουμε την κατάσταση».

Για το πλάνο εμβολιασμού, ανέφερε ότι «πρώτα εμβολιάζουμε τις αγελάδες στα 3 και 10 χιλιόμετρα που είναι πιο ευπαθείς. Μετά, αφού εμβολιάσουμε τις αγελάδες, θα συνεχίσουμε με τα αιγοπρόβατα που είναι εντός της ακτίνας των τριών με δέκα χιλιομέτρων, αλλά έχουν απόσταση από χοιροστάσια, μέχρι δύο χιλιόμετρα. Γιατί έγινε αυτό; Οι χοίροι είναι πολύ ευάλωτοι και όταν κολλήσουν, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το να έχεις αιγοπρόβατα και γουρούνια, στο ίδιο σημείο, τα δύο πρώτα δεν θα διασπείρουν τον ιό, όσο ένα γουρούνι».

Σημείωσε επίσης ότι, «πρέπει να προστατευτούν στα χοιροστάσια. Άρα είναι σαν ένας κρυφός παράγοντας, άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Γι' αυτό επιλέγηκε αυτό το πλάνο. Μετά θα επαναξιολογήσουμε. Μέχρι να το ολοκληρώσουμε, θα έχει παραχθεί το εμβόλιο για τους χοίρους».

Σε σχέση με το κατά πόσον έγιναν τεστ στα γουρούνια, είπε πως «έγιναν» και σημείωσε ότι «δεν μπαίνει ούτε κουνούπι. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο αν πάει στα γουρούνια».

Κληθείσα να τοποθετηθεί επί των αντισωμάτων που θα αναπτυχθούν, σημείωσε ότι «οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν. Εάν τα εμβολισμένα ζώα μολυνθούν, τότε θα θανατωθούν. Αυτό λέει η νομοθεσία, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται κάτι, επειδή έτσι αποφασίζουμε. Η παρακολούθηση είναι το Α και το Ω».

Παράλληλα, αναφερόμενη στο κατά πόσον θα επεκταθούν σε άλλες πόλεις, είπε ότι θα τελειώσουν με τη Λάρνακα και θα το επανεξετάσουν στην πορεία. «Από τη στιγμή που βρέθηκε το πρώτο θετικό κρούσμα, η Κύπρος έχει χάσει το ελεύθερο καθεστώς της για εξαγωγές, λόγω του αφθώδους πυρετού. Έχει κατοχυρωθεί το χαλλούμι. Αν μας βάλουν στοπ σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, θα το διαπραγματευτούμε. Θα επαναξιολογείται συνεχώς η κατάσταση. Θα καθοδηγηθούμε και από την ΕΕ, για να δούμε πότε θα βγούμε από αυτό το καθεστώς».

Ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη στο παρόν στάδιο.