Παρουσιάστηκαν τα σχέδια στέγασης για πρόσφυγες σε ανοικτή εκδήλωση της ΠΕΠ στη Λευκωσία

Τα σχέδια στέγασης της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη ανοικτή ενημερωτική παρουσίαση της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, οι παρουσιάσεις συνδιοργανώνονται με την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων και την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων, με τη στήριξη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ περιουσιών, της Υπηρεσίας Μέριμνας και του Κεντρικού Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος της ΠΕΠ, Γιώργος Λυσανδρίδης, σημείωσε κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του πως η αθρόα συμμετοχή του προσφυγικού κόσμου αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για συστηματικότερη και πιο οργανωμένη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, αναφορικά με τα ισχύοντα κριτήρια και τα διαθέσιμα σχέδια στήριξης των προσφύγων. Την εκδήλωση χαιρέτισαν με τη σειρά τους ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας, Λευτέρης Αντωνίου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κερύνειας, Ανδρέας Αθανασίου.

Προστίθεται ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα σχέδια στέγασης της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ), από τον Διευθυντή Εσωτερικών Δρ. Λοΐζο Χατζηβασιλείου, ενώ η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των σχεδίων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, από τον Λειτουργό Α’ Κώστα Καλλή.

Συμπληρώνεται ότι ακολούθως, το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλει ερωτήσεις αλλά και να εκφράσει παράπονα και προβληματισμούς, τόσο για τη μεταχείριση του προσφυγικού κόσμου αλλά και για τον ανεξέλεγκτο σφετερισμό των περιουσιών του στα κατεχόμενα εδάφη.

Σε παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΠ, σημείωσε πως παρόλη την αγαστή συνεργασία που υπάρχει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η ΠΕΠ υποβάλλει υπομνήματα με πιο προχωρημένες θέσεις και πιο ψηλές διεκδικήσεις, οι οποίες συνήθως προσκρούουν στις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ανέφερε επίσης ότι η ΠΕΠ, μέσω της Επιτροπής Στέγασης και Αναδόμησης, ετοιμάζει εκ νέου πολυσέλιδο υπόμνημα το οποίο θα υποβάλει στους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ΠΕΠ, συνεχίζει τον κύκλο των ενημερωτικών παρουσιάσεων με την επόμενη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Λεμεσό, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 6:30 μ.μ., στην Αίθουσα Προβολών του Λυκείου Πολεμιδιών, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση στη Λάρνακα, την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στις 6:30 μ.μ., στο Οίκημα Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί και για το νέο πλαίσιο διαχείρισης τ/κ περιουσιών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ