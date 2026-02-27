Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γαλλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά τοξίνη σε βρέφος μετά από κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαιώνει θετικό δείγμα κοπράνων στην τοξίνη, χωρίς ακόμη να τεκμηριώνεται αιτιώδης σύνδεση με τη νοσηλεία – Σε εξέλιξη ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες.

Η τοξίνη κερεουλίδη, εξαιτίας της οποίας έγινε σειρά ανακλήσεων βρεφικού γάλακτος σε παγκόσμιο επίπεδο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βρέφος που νοσηλεύθηκε στη Γαλλία αφού κατανάλωσε γάλα το οποίο έχει πλέον ανακληθεί, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο «έλαβε ένα πρώτο αποτέλεσμα ανάλυσης κοπράνων θετικό στην τοξίνη κερεουλίδη», ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του κρατικού ραδιοσταθμού Radio France.

Ωστόσο αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της κατανάλωσης του γάλακτος και της νοσηλείας του βρέφους, διευκρίνισε η αρμόδια αρχή.

Η υπόθεση με τα βρεφικά γάλατα ξέσπασε τον Δεκέμβριο με την ανάκληση αρχικά από την εταιρεία Nestle δεκάδων παρτίδων γάλακτος σε περίπου 60 χώρες λόγω της πιθανής παρουσίας κερεουλίδης. Η τοξίνη αυτή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνους εμετούς στα νεογέννητα.

Έκτοτε πολλές εταιρείες, ανάμεσά τους η Danone και η Lactalis, έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις.

Μεταξύ των βρεφών που έχουν καταναλώσει τα γάλατα που ανακλήθηκαν έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι στη Γαλλία και περίπου δέκα νοσηλείες. Πρόκειται για τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

Ωστόσο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί αιτιώδης σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης του γάλακτος και της νοσηλείας των βρεφών. Εξάλλου οι γαλλικές υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η διαπίστωση μιας τέτοιας αιτιώδους σχέσης θα μπορούσε να είναι δύσκολη.

«Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω βρέφος εκτέθηκε σε αυτή την τοξίνη», η παρουσία της οποίας «είναι πιθανό να εξηγεί τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν», παραδέχθηκε το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, αν και αρνήθηκε να κάνει λόγο για «υπαιτιότητα».

Σύμφωνα με το Radio France, το βρέφος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μονπελιέ στις αρχές του μήνα αφού κατανάλωσε το γάλα Gallia της Danone.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) - δύο υπηρεσίες της ΕΕ- ανακοίνωσαν στις 19 Φεβρουαρίου ότι ο κίνδυνος έκθεσης σε αυτή την τοξίνη είναι πλέον «μικρός» χάρη στις ανακλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΓΑΛΛΙΑΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΒΡΕΦΟΣΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα