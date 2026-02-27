Παραδίδεται στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Ιπποκράτους στη Λακατάμεια

Στην κυκλοφορία παραδίδεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι η Λεωφόρος Ιπποκράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λακατάμειας, έπειτα από ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ειδικότερα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Ο δρόμος θα δοθεί στην τροχαία κίνηση σε όλο του το μήκος, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, από τη συμβολή της με την οδό Μελίνας Μερκούρη στα δυτικά μέχρι τη συμβολή της με τον κυκλικό κόμβο της Λεωφόρο Τσερίου στα Ανατολικά.

Η φωτοελεγχόμενη διασταύρωση των οδών Καραβοστασίου και Νίκαιας, θα τεθεί κανονικά σε λειτουργία.

Το Τμήμα Δημοσίων έργων, υπενθυμίζει ότι η Λεωφόρος Ιπποκράτους θα εξακολουθήσει να είναι μέρος τους εργοτάξιού με προσωπικό και μηχανήματα του Εργολάβου να διακινούνται και να πραγματοποιούν εργασίες σε αυτό μέχρι την περάτωση του Έργου και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.