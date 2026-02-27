Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Παραδίδεται στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Ιπποκράτους στη Λακατάμεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανοίγει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου με τέσσερις λωρίδες

Στην κυκλοφορία παραδίδεται από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι η Λεωφόρος Ιπποκράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λακατάμειας, έπειτα από ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ειδικότερα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Ο δρόμος θα δοθεί στην τροχαία κίνηση σε όλο του το μήκος, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, από τη συμβολή της με την οδό Μελίνας Μερκούρη στα δυτικά μέχρι τη συμβολή της με τον κυκλικό κόμβο της Λεωφόρο Τσερίου στα Ανατολικά.

 Η φωτοελεγχόμενη διασταύρωση των οδών Καραβοστασίου και Νίκαιας, θα τεθεί κανονικά σε λειτουργία.

Το Τμήμα Δημοσίων έργων, υπενθυμίζει ότι η Λεωφόρος Ιπποκράτους θα εξακολουθήσει να είναι μέρος τους εργοτάξιού με προσωπικό και μηχανήματα του Εργολάβου να διακινούνται και να πραγματοποιούν εργασίες σε αυτό μέχρι την περάτωση του Έργου και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Tags

οδικές εργασίεςΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα