Φρένο δύο υπουργείων στο event “Above the Clouds” στο Τρόοδος – Χωρίς άδειες η υπαίθρια διοργάνωση, καταγγελία στην Αστυνομία

Σε καταγγελία προς την Αστυνομία και σε ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι η εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προχώρησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναφορικά με το event «Above the Clouds», το οποίο προβαλλόταν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στην περιοχή Τροόδους.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η εκδήλωση δεν έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και, ως εκ τούτου, «δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Όπως διευκρινίζεται, είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές, ωστόσο αυτό απορρίφθηκε από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με τους αιτητές να ενημερώνονται εγκαίρως για την απόφαση.

Σε περιοχή Natura 2000

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο χώρος όπου θα λάμβανε χώρα η διοργάνωση αποτελεί μέρος του Δάσους Τροόδους και είναι ενταγμένος στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Πρόκειται για περιοχή με υψηλή οικολογική και περιβαλλοντική αξία, στην οποία ισχύει αυστηρό πλαίσιο προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διεξαγωγή μαζικών εκδηλώσεων σε τέτοιες ζώνες προϋποθέτει συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων και ειδικές άδειες, ιδίως όταν πρόκειται για δραστηριότητες που ενδέχεται να επιφέρουν όχληση, ηχορύπανση ή αυξημένη ανθρώπινη παρουσία σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία, η οποία προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, ενώ ζητήθηκε από τους αιτητές να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους που είχαν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής.

«Δεν θα επιτραπεί η διεξαγωγή»

Τα δύο Υπουργεία διαμηνύουν με σαφήνεια ότι «οι Αρχές της Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης», με γνώμονα τόσο την ασφάλεια του κοινού όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αναφορά στην ασφάλεια δεν είναι τυχαία, καθώς η περιοχή του Τροόδους, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, ενδέχεται να παρουσιάζει αυξημένους κινδύνους λόγω καιρικών συνθηκών, δυσκολιών πρόσβασης και περιορισμένων υποδομών για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού ατόμων σε ανοιχτό φυσικό χώρο.

Τι είναι το “Above the Clouds”

Το “Above The Clouds”, όπως παρουσιάζεται από τους διοργανωτές, αποτελεί πρωτοβουλία της ομάδας Utopia και φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το North Face Ski Slope στο Τρόοδος σε μια μεγάλη υπαίθρια, καθηλωτική εμπειρία φεστιβάλ, σε συνεργασία με το North Face Cafe.

Η διοργάνωση περιγράφεται ως ανοιχτό event μέσα στη φύση, που συνδυάζει μουσική, ενέργεια και ορεινό τοπίο, με στόχο –όπως αναφέρεται στην προωθητική καμπάνια– τη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας «πάνω από τα σύννεφα». Η επιλογή του χιονοδρομικού πεδίου και της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους εντάσσεται στη φιλοσοφία της σύνδεσης της μουσικής κουλτούρας με το φυσικό περιβάλλον.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τοποθεσία, πέραν του τουριστικού και ψυχαγωγικού της χαρακτήρα κατά τη χειμερινή περίοδο, εμπίπτει σε καθεστώς αυξημένης προστασίας λόγω της ένταξής της στο δίκτυο Natura 2000, γεγονός που επιβάλλει αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης.