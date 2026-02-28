«Ο πατριωτισμός δεν είναι marketing»: Μήνυμα ενότητας από Αννίτα Δημητρίου ενόψει Βουλευτικών από την Λευκωσία - Ζήτησαν συσπείρωση Αβέρωφ, Αναστασιάδης

«Να μην αφήσουμε τη Βουλή στο θέαμα», διεμήνυσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου επιχειρώντας παράλληλα να δώσει τον τόνο στο Παγκύπριο Συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Λευκωσία. Η κα Δημητρίου, στέλνοντας μήνυμα τόσο προς τους πολιτικούς αντιπάλους όσο και προς το εσωτερικό της παράταξης, επιχείρησε να αντιστρέψει το κλίμα απαξίωσης που καταγράφεται στην κοινωνία και να παρουσιάσει τον ΔΗΣΥ ως τη δύναμη θεσμικής σταθερότητας σε μια περίοδο ρευστότητας για τον τόπο.

Με έντονο το προεκλογικό στίγμα και και συσπειρωτική στόχευση, η πρόεδρος της παράταξης, έκανε ειδική αναφορά στην ενότητα, τη δύναμη της παρουσίας των στελεχών και στο ιστορικό βάρος της παράταξης που κλείνει φέτος πενήντα χρόνια ζωής από την ίδρυσή της από τον Γλαύκο Κληρίδη, ενώ απάντησε και στο αφήγημα περί κόπωσης και εσωστρέφειας. Το μήνυμα ήταν σαφές από την κα Δημητρίου, η οποία τόνισε πως «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σε άμυνα, αλλά διεκδικεί ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κινήθηκε σε δύο παράλληλους άξονες. Από τη μια, άνοιξε μέτωπο με τον αντισυστημισμό και τα νέα πολιτικά σχήματα που διεκδικούν χώρο στη Βουλή, ενώ από την άλλη, επιχείρησε να επανασυνδέσει την παράταξη με τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες που πιέζονται από την ακρίβεια και το στεγαστικό.

Επίθεση σε ΑΚΕΛ - ΕΛΑΜ

Σε υψηλούς τόνους η Αννίτα Δημητρίου σήκωσε το γάντι απέναντι στο ΑΚΕΛ και το ΕΛΑΜ, τα οποία παρουσίασε ως δύο διαφορετικές εκδοχές επικίνδυνου λαϊκισμού που συγκλίνουν σε κρίσιμες ψηφοφορίες και επιλογές. Αναφερόμενη στην οικονομία, το μεταναστευτικό και το Κυπριακό, η κα Δημητρίου, υπέδειξε τον ΔΗΣΥ, ως τη μόνη αξιόπιστη δύναμη ευρωπαϊκού προσανατολισμού και πατριωτικού ρεαλισμού. Δεν δίστασε να μιλήσει για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, επιχειρώντας να θωρακίσει το κόμμα από σκιές που βαραίνουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Σε έντονο ύφος, η κα Δημητρίου, κατηγόρησε το ΑΚΕΛ για «ιδεολογικές εμμονές» και πολιτικές που, όπως υποστήριξε, εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα της χώρας. Η Αννίτα Δημητρίου έκανε λόγο για προτάσεις που «ρισκάρουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό» και για μια ρητορική που καλλιεργεί την καχυποψία απέναντι στους θεσμούς, ενισχύοντας –όπως είπε– τη γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Υποστήριξε ότι σε μια περίοδο που η Κύπρος χρειάζεται διεθνή στήριξη και αξιόπιστες συμμαχίες, το ΑΚΕΛ επιλέγει θέσεις που απομακρύνουν τη χώρα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πλήττοντας την αναπτυξιακή προοπτική. Παράλληλα, επέκρινε τις οικονομικές του προσεγγίσεις ως «αυταπάτες» που δημιουργούν αβεβαιότητα για επενδύσεις και θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι η στασιμότητα μεταφράζεται σε λιγότερες ευκαιρίες για τους νέους και τη μεσαία τάξη. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε το ΑΚΕΛ να εγκαταλείψει, όπως είπε, τη λογική της ισοπέδωσης και να επιδείξει υπευθυνότητα στα μεγάλα εθνικά και οικονομικά ζητήματα.

«Δεν έχουμε τη πολυτέλεια να χαθεί άλλος χρόνος»

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε ότι η παράταξη παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τόνισε πως ο ΔΗΣΥ επιλέγει τον δρόμο του «πατριωτικού ρεαλισμού», απορρίπτοντας τόσο τη στασιμότητα όσο και τον επικίνδυνο ερασιτεχνισμό που, όπως είπε, ενισχύει την τουρκική ρητορική. Ξεκαθάρισε ότι η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να διασφαλίζει το τέλος της κατοχής, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, ώστε η Κύπρος να καταστεί κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται σοβαρή διπλωματική προετοιμασία, ισχυρές συμμαχίες και υπευθυνότητα στο Εθνικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χαθεί άλλος χρόνος», σημείωσε, καλώντας σε ενότητα και εθνική συνεννόηση μπροστά στην ιστορική πρόκληση.

Διαφάνεια σε όλα

Ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία έδωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι η παράταξη «ζει στο φως» και δεν ανέχεται σκιές. Διαμήνυσε πως η κοινωνία απαιτεί καθαρότητα, ισονομία και ενίσχυση των θεσμικών ελέγχων, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν θα καλύψει καμία αυθαιρεσία, «όποιον κι αν επηρεάζει». Μίλησε για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και για ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που θα θωρακίζει το κράτος από επαναλήψεις λαθών του παρελθόντος, υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν ζητείται αλλά κερδίζεται με πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε στις 30 συγκεκριμένες προτάσεις που έχει ήδη παρουσιάσει το κόμμα για ενίσχυση της διαφάνειας, επιμένοντας πως η ηθική επιταγή του Γλαύκου Κληρίδη παραμένει ζωντανή πυξίδα για τη σημερινή πορεία της παράταξης.

Έδωσε το σύνθημα ο Ευθύμιος

Σύνθημα νίκης και ενότητας έδωσε από το βήμα του Παγκύπριου Συνεδρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, Ευθύμιος Δίπλαρος, κηρύσσοντας επίσημα την έναρξη της μάχης προς τις κάλπες.

«Σήμερα δεν ξεκινά απλώς μια προεκλογική εκστρατεία. Ξεκινά μια μεγάλη πολιτική μάχη για το μέλλον της Κύπρου», ανέφερε, θέτοντας το δίλημμα των εκλογών ως «επιλογή δρόμου» ανάμεσα στη «σοβαρότητα και τη σταθερότητα» και στις «εύκολες υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα».

Ο κ. Δίπλαρος υπογράμμισε ότι η παράταξη «στις δύσκολες στιγμές δεν κρύβεται, αλλά αναλαμβάνει ευθύνη», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για οικονομική ασφάλεια, ενίσχυση των εισοδημάτων, στήριξη της μεσαίας τάξης και δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα κράτος «που υπηρετεί τον πολίτη και δεν τον ταλαιπωρεί», με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη του κόμματος, κάλεσε σε μαζική κινητοποίηση «σε κάθε γειτονιά και κάθε χώρο δουλειάς», τονίζοντας ότι «ενωμένοι μεγαλουργούμε». Έκλεισε με κάλεσμα για «δυνατή και νικηφόρα απάντηση στην κάλπη», θέτοντας ως στόχο μια «Κύπρο πιο ισχυρή από ποτέ».

«Παραμένουμε η παράταξη της ευθύνης»

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν και παραμένει η μεγάλη παράταξη της ευθύνης», τόνισε ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικός Συναγερμός, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας στο σημερινό Παγκύπριο Συνέδριο της παράταξης, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και πολιτικής σοβαρότητας. Στην ομιλία του, ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στο σύνθετο γεωπολιτικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια της αστάθειας και του λαϊκισμού. Όπως ανέφερε, η Κύπρος χρειάζεται σοβαρότητα, εμπειρία και καθαρό πολιτικό λόγο, στοιχεία που χαρακτήρισαν διαχρονικά τον ΔΗΣΥ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα αλλά συνειδητή επιλογή ευθύνης. Κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της παράταξης να θέτουν το συλλογικό συμφέρον πάνω από πρόσωπα και επιμέρους διαφορές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από τη συστράτευση μπορεί ο ΔΗΣΥ να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Αναφερόμενος στις πολιτικές προτεραιότητες, μίλησε για τεκμηριωμένες προτάσεις στην οικονομία, ρεαλιστικές λύσεις απέναντι στην ακρίβεια και καθαρή ευρωπαϊκή πυξίδα. Στο εθνικό ζήτημα επανέλαβε την ανάγκη ρεαλισμού, παραπέμποντας στη διαχρονική θέση του Γλαύκος Κληρίδης περί εφικτού και ευκταίου. Καταλήγοντας, κάλεσε σε αυτοπεποίθηση, ενότητα και καθαρό σχέδιο, με στόχο έναν ισχυρό και υπεύθυνο Δημοκρατικό Συναγερμό που θα εμπνέει εμπιστοσύνη εντός και εκτός συνόρων.

Έστειλε μήνυμα ο Αναστασιάδης

Με εμφανή συγκίνηση ανέβηκε στο βήμα ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας πως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του «πολιτευτήκαμε υπεύθυνα, υπήρξαμε το παράδειγμα συνετούς διαχείρισης».

Στην ομιλία του προχώρησε σε εκτενή απολογισμό της δεκαετούς θητείας του, απαριθμώντας αποφάσεις και έργα που, όπως υπέδειξε, σημάδεψαν εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, άφησε αιχμές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφέροντας πως «εγκαινιάζει έργα για πρώτη φορά», υπονοώντας τη συμβολή της προηγούμενης διακυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη «να υπάρξει επιτέλους σοβαρότητα», στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα εσωκομματικής συσπείρωσης. Αναγνώρισε ότι στο παρελθόν η ενότητα δοκιμάστηκε, ωστόσο επισήμανε πως σήμερα η ηγεσία εμφανίζεται ενωμένη, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό απαιτούν οι στιγμές».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απηύθυνε μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής νίκης, εκφράζοντας ευχαριστίες προς τα μέλη του κόμματος για τη διαχρονική στήριξη που, όπως είπε, του παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.