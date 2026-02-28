«Θα το μετανιώσετε»: Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Ιράν - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το μήνυμα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «απολύτως έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα και θα κάνουν τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν τις πράξεις τους» στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της χώρας στις επιθέσεις που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, οι ισραηλινές επιθέσεις στοχοποίησαν την «εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία» της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών υποδομών και των μη στρατιωτικών τοποθεσιών σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα.

«Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

«Η στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Ιράν συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί αυτή την επιθετικότητα σαφή παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και τονίζει ότι διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της να απαντήσει αποφασιστικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Έχουμε δείξει υπομονή - Θα μετανιώσετε»

«Το ιρανικό έθνος έχει επιδείξει υπομονή και αυτοσυγκράτηση για να αποτρέψει την κλιμάκωση και να διατηρήσει την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «πλήρως έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα και θα κάνουν τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις πράξεις τους».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν ένα «σαφής παράδειγμα ένοπλης επιθετικότητας» και επικαλέστηκε το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα του Ιράν στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν παραδοθεί ποτέ στην επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η απάντηση του Ιράν θα είναι αποφασιστική και οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις εχθρικές τους ενέργειες» επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Πηγή: cnn.gr