Το Ισραήλ κινητοποιεί 70.000 εφέδρους εν μέσω κλιμάκωσης με το Ιράν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδιο κινητοποίησης περίπου 70.000 εφέδρων τις επόμενες ημέρες, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πύραυλοι εκτοξεύονται από το Ιράν προς ισραηλινό έδαφος, ενώ καπνός έχει παρατηρηθεί πάνω από πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν κοντά σε καταφύγια και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ισραηλινοί σιδηρόδρομοι τέθηκαν σε λειτουργία το Σάββατο, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023, ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση μεταφορά στρατιωτικών και πολιτών.

Η επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων και η πλήρης ενεργοποίηση της αεράμυνας σηματοδοτούν ότι η κρίση εισέρχεται σε φάση ευρείας στρατιωτικής κινητοποίησης, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.