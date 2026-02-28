Η στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν την βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν εκτόξευσε το Σάββατο το Ιράν, στο πλαίσιο της «ανταποδοτικής απάντησης» στην κοινή στρατιωτική εκστρατεία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία Tasnim και Fars.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η εγκατάσταση που επλήγη στεγάζει την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της βάσης.

Δείτε βίντεο:

🇧🇭 The moment Iranian missiles, fired by the IRGC terrorists, were launched against the Kingdom of Bahrain



The reported target was the US Navy's Naval Support Activity Bahrain, which supports and hosts the US Navy 5th Fleet. pic.twitter.com/ry9peb8f0k — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

🚨🇺🇸🇮🇷🇧🇭BREAKING: Iran hits U.S. 5th Fleet Naval headquarters in Bahrain.



pic.twitter.com/shA1WYFI5D — Malik Jamshed (@Jamshai41840579) February 28, 2026

Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η βάση επλήγη στο πλαίσιο ευρείας ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων, ως απάντηση στα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bahrain News Agency, στόχος έγινε και κέντρο υπηρεσιών που συνδέεται με τον 5ο Στόλο. Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το έδαφος της χώρας.

WATCH: Chaos in Bahrain as people flee in panic amid sirens and explosions after reported Iranian missile strikes on US 5th Fleet HQ.

Escalation intensifying in the Gulf. Stay safe.

🇧🇭🇮🇷 #Iran #Bahrain #MiddleEast #BreakingNews pic.twitter.com/O4r7TeYOgc — God's elect (@RelentlessMynd) February 28, 2026

Την ίδια ώρα, αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι, ενώ σειρήνες ήχησαν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, το υπουργείο προέτρεψε το κοινό «να χρησιμοποιεί τους κεντρικούς οδικούς άξονες μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να διευκολυνθεί το έργο των αρχών».

Στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση

Το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί μόνιμα την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, καθώς και τις Ναυτικές Δυνάμεις Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, με έδρα τη Μανάμα.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, μετά τα κοινά στρατιωτικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, με το Ιράν να δηλώνει ότι προχωρά σε αντίποινα.

