Η Λευκωσία διερευνά δηλώσεις του Ιρανού διοικητή Τζαμπαρί εναντίον της Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Κυβέρνηση στη Λευκωσία διερευνά το περιεχόμενο δήλωσης που φέρεται να έκανε Ιρανός διοικητής κι αναμεταδίδεται από πολλά ΜΜΕ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Λευκωσία.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταξίαρχος Ιμπραχίμ Τζαμπαρί, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι το Ιράν σχεδιάζει να εκτοξεύσει πυραύλους κατά της Κύπρου. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο και θα εκτοξεύσουμε αρκετούς πυραύλους προς την Κύπρο για να τους αναγκάσουμε να αποχωρήσουν και από εκεί», ανέφερε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Αλ Τζαζίρα.

ΚΥΠΕ