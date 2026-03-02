Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Λευκωσία διερευνά δηλώσεις του Ιρανού διοικητή Τζαμπαρί εναντίον της Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τζαμπαρί υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για δυναμικά αντίποινα.

Η Κυβέρνηση στη Λευκωσία διερευνά το περιεχόμενο δήλωσης που φέρεται να έκανε Ιρανός διοικητής κι αναμεταδίδεται από πολλά ΜΜΕ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταξίαρχος Ιμπραχίμ Τζαμπαρί, διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι το Ιράν σχεδιάζει να εκτοξεύσει πυραύλους κατά της Κύπρου. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο και θα εκτοξεύσουμε αρκετούς πυραύλους προς την Κύπρο για να τους αναγκάσουμε να αποχωρήσουν και από εκεί», ανέφερε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Αλ Τζαζίρα.

ΚΥΠΕ

 

