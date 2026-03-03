Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραγωδία: Νεκρό βρέφος στη Λεμεσό - Το εντόπισαν οι γονείς του

Τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σορού του βρέφους.

Ανείπωτη τραγωδία έλαβε χώρα στη Λεμεσό, όταν γονείς εντόπισαν το παιδί τους νεκρό. 

Συγκεκριμένα οι γονείς του βρέφους, μόλις λίγων μηνών, ξύπνησαν και το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αμέσως το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό καταγράφηκε ως αιφνίδιος θάνατος, με τις Αρχές να μην διερευνούν κάτι περεταίρω, ενώ τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σορού του άτυχου βρέφους. 

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΒΡΕΦΟΣ

