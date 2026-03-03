Μαξιλάρι €939 εκατ. στα κρατικά ταμεία για αντιμετώπιση κρίσης

Στα €939,2 εκατ. που αντιστοιχεί με 2,6% του ΑΕΠ μειώθηκε το 2025 το δημοσιονομικό πλεόνασμα του κράτους σε σχέση με πλεόνασμα €1,4 δισ. (4,1% στο ΑΕΠ) το 2024, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, με τη χώρα να είναι σε καλή δημοσιονομική θέση για οικονομική στήριξη εάν παραταθεί η διάρκεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε στον «Π», υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, «η κυβέρνηση διαθέτει ικανοποιητικά πλεονάσματα ως αποτέλεσμα μίας προνοητικής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί».

Ταχύτερη η αύξηση δαπανών

Η αρνητική διαφοροποίηση το 2025 αποδίδεται στην ταχύτερη αύξηση των δαπανών σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €14,7 δισ. σε σύγκριση με €13,3 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €253,3 εκατ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €4,1 δισ. σε σύγκριση με €3,9 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €382,3 εκατ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €5,7 δισ. σε σύγκριση με €5,3 δισ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €562,1 εκατ. (+46,6%) και ανήλθε στο €1,8 δισ. σε σύγκριση με €1,2 δισ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €242,6 εκατ. (+25,1%) και ανήλθαν στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €964,7 εκατ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €319,5 εκατ.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €27,0 εκατ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €418,7 εκατ. σε σύγκριση με €445,7 εκατ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €19,6 εκατ. (-11,4%) και περιορίστηκαν στα €151,8 εκατ. σε σύγκριση με €171,4 εκατ. το 2024.

Στο 5,9% η αύξηση στα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €864,8 εκατ. (+5,9%) και ανήλθαν στα €15,6 δισ.. σε σύγκριση με €14,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €341,3 εκατ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €4,1 δισ. σε σύγκριση με €3,8 δισ. το 2024.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €358,7 εκατ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €4,9 δισ. σε σύγκριση με €4,5 δισ. το 2024.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,4 εκατ. (+30,4%) και ανήλθαν στα €160,3 εκατ. σε σύγκριση με €122,9 εκατ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €14,0 εκ. (+0,3%) και ανήλθαν στα €4,7 δισ. εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ μειώθηκαν κατά €52,8 εκατ. (-1,7%) και περιορίστηκαν στα €3,1 δισ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €159,6 εκατ. (+17,9%) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά €27,9 εκ. (+7,1%).

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €74,1 εκατ. (-22,0%) και περιορίστηκαν στα €262,9 εκατ. σε σύγκριση με €337,0 εκατ. το 2024.

Σημαντική διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.